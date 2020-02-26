ОФЗ: увеличение наклона кривой
Рынок ОФЗ вчера закрылся на минорной ноте.
По итогам сессии длинные облигации с фиксированным купоном выросли в доходности на 7–8 бп, а ОФЗ-26228 (YTM 6,08%) прибавил 8 бп, подешевев на 0,7 пп. Среднесрочные ОФЗ-ПД закрылись ростом доходностей на 2–4 бп. ОФЗ-26229 (YTM 5,76%) отстал от рынка, поднявшись в доходности на 9 бп (-0,5 пп в цене).
Вчера Минфин объявил о том, что на сегодняшнем аукционе ОФЗ-26229 будет предложен инвесторам в объеме доступных для размещения остатков. Мы ожидали, что Минфин сделает выбор в пользу размещения длинных ОФЗ, учитывая, что на прошлой неделе они не предлагались.
Наклон кривой ОФЗ вчера немного увеличился за счет того, что спред на отрезке 2–10 лет вырос на 6 бп, а на отрезке 5–10 лет – расширился на 4 бп (до 63 бп и 37 бп соответственно). Торговая активность была средней: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 25,4 млрд руб., что соответствует среднедневному показателю прошлой недели.
На фоне локальных облигаций других развивающихся стран, доходности которых снизились на 1–2 бп, ОФЗ смотрелись немного слабее.
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