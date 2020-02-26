Выручка снизилась на 5% к/к ввиду сокращения объемов переработки и ухудшения макроэкономической конъюнктуры. В сегменте разведки и добычи выручка снизилась на 9% к/к, до 2,72 млрд долл., ввиду падения объемов реализации на 8% (в основном в связи с уменьшением закупок нефти). Результат оказался на 7% ниже нашего прогноза, так как мы предполагали менее существенное сокращение продаж, в том числе экспорта в дальнее зарубежье. В сегменте переработки выручка, равно как и объемы реализации снизились на 8% к/к. Вместе с тем выручка в этом сегменте превысила наш прогноз на 5% благодаря более высокой, чем мы ожидали (на 9%), цене реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Чистая прибыль соответствует прогнозу, дивидендная доходность за 2019 г. составит 8,5% в случае выплаты 45%. EBITDA составила 2,16 млрд долл., совпав с нашим прогнозом и ожиданиями рынка. Показатель обусловлен тем, что затраты и прочие операционные расходы выросли почти втрое за квартал – до 222 млн долл., превысив наш прогноз на 201%. Ниже операционного уровня значительных сюрпризов не было, хотя следует отметить прибыль по курсовым разницам в размере 54 млн долл. против ожидавшегося нами небольшого убытка. Этот фактор был нейтрализован небольшим превышением по прочим расходам и недобором по процентному доходу. В итоге Газпром нефть показала снижение чистой прибыли на 23% к/к, что почти полностью соответствует нашему и консенсус-прогнозу. В ходе телеконференции по результатам за квартал руководство сообщило, что компания выплатит инвесторам 50% чистой прибыли за 2п19. Исходя из этого, по нашим расчетам, дивиденды за период составят 19,53 руб. на одну акцию, что соответствует доходности 4,4%. Это также в целом совпадает с нашей оценкой.

Капиталовложения соответствовали обновленному плану компании, но оказали давление на свободный денежный поток. Капиталовложения Газпром нефти в 4к19 составили 2,31 млрд долл., показатель за весь год достиг 7 млрд долл., что соответствует обновленному плану. Выросшие капиталовложения оказали давление на свободный денежный поток, который снизился до 21 млн долл. Если бы не высвобождение оборотного капитала, компания показала бы отрицательный денежный поток в 0,4 млрд долл.

Итоги телеконференции

• У компании есть возможность увеличить объем добычи нефти, но с учетом ограничений по соглашению ОПЕК+ сможет ли она реализовать эту возможность, остается открытым вопросом.

• 450 млрд руб. в год более или менее соответствуют новому нормализованному уровню капиталовложений, но возможны отклонения вверх и вниз в зависимости от макроэкономической конъюнктуры, ликвидности и хода реализации основных проектов.

• Газпром нефть и Shell договорились о создании СП на паритетной основе на базе Меретояханефтегаза. СП будет располагать лицензиями на Тазовский и Северо-Самбургский участки, два Западно-Юбилейных участка и Меретояхинское месторождение.

• Компания продолжила наращивать бизнес в сегменте премиум-продуктов (B2B): объемы по авиатопливу увеличились на 3,2%, бункеровке – на 2,4%, смазочным материалам – на 3,2%, битуму – на 20% в годовом сопоставлении.

• Рост капиталовложений на 22,4% г/г в 2019 г. был обусловлен повышением инвестиций в зрелые (на 18,9% ввиду увеличения объемов бурения и ремонта скважин) и новые месторождения (на 17,5% ввиду активизации бурения и строительства инфраструктуры, а также начала разработки нефтяных оторочек). Капиталовложения в сегменте переработки и сбыта увеличились на 21,3% в связи с активной фазой модернизации Омского НПЗ и строительством завода по производству катализаторов для нефтепереработки.

• Компания рассматривает газовый конденсат как вид продукции с высоким потенциалом роста, поэтому может увеличить его производство в средне- и долгосрочной перспективе.