По итогам 2019 года чистый убыток ритейлера составил 2,104 млрд рублей в связи с неденежными расходами по сравнению с прибылью в размере 11,794 млрд рублей годом ранее. Выручка Ленты в 2019 году выросла на 1%, до 417,5 млрд рублей. Валовая прибыль компании увеличилась на 3,2%, до 91,659 млрд рублей. Валовая маржа составила 22% против 21,5% годом ранее. EBITDA по итогам года сократилась на 6,2%, до 33,959 млрд рублей. Рентабельность EBITDA снизилась до 8,1% с 8,8% в 2018 году.

В 2019 году Лента сменила ключевого собственника и значительно снизила темпы экспансии. Сейчас компания ориентируется на обеспечение прибыльности действующих точек, а не на проникновении в регионы. Явную просадку демонстрирует сегмент гипермаркетов: налицо сокращение числа визитов и уменьшение товаров в корзине, поэтому в будущем для компании станет приоритетным сегмент супермаркетов, которые на протяжении 2019 года демонстрировали стабильную динамику, но пока не являются основой бизнеса.

Совокупные продажи Ленты в 2019 г. увеличились на 1,0% по сравнению с 2018 г на фоне роста розничных продаж на 4,0% и снижения оптовых на 55,5%, причем второе полугодие оказалось слабее первого.

В 2020 Лента продолжит работать над оптимизацией коммерческих, общехозяйственных и административных расходов и ожидает рентабельность по EBITDA в 2020 г. выше, чем в 2019, что, по нашему мнению, осуществить будет сложно ввиду усиления конкуренции на рынке.