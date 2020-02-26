Чистая прибыль Газпром нефти в 2019 году по МСФО составила 400,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 6,2%, сообщила компания. Выручка "Газпром нефти" в 2019 году составила 2,485 трлн руб., на уровне 2018 года (прогноз — 2,478 трлн рублей). Показатель скорректированная EBITDA — 795,1 млрд руб. По итогам 2019 года Газпром нефть снизила соотношение чистого долга к операционной прибыли до 0,7x и оптимизировала долговой портфель.

Мы умеренно позитивно оцениваем отчетность компании, которая вышла в целом чуть лучше консенсуса. Помимо прочего отметим, что рост операционного денежного потока Газпром нефти составил 13%, что обеспечило получение положительного свободного денежного потока в размере 156 млрд руб. в 2019 году. На операционном уровне Газпром нефть нарастила за год добычу углеводородов на 3,5% — до 96,1 млн тонн н.э. за счет увеличения добычи на Новопортовском и Восточно-Мессояхском месторождениях, в Оренбургском регионе, а также изменения доли Газпром нефти в компании "Арктикгаз".

Положительным моментом является и тот факт, что дивиденды за 2 п. 2019 г. будут выплачены в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, всего за год акционеры получат 37,67 руб./акцию, что дает доходность 8,4% к цене вчерашнего закрытия. Мы рекомендуем держать бумаги Газпром нефти целевым уровнем 489 руб./акцию.