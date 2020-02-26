Сбербанк (SBER RX – ПОКУПАТЬ) завтра опубликует финансовые результаты за 4 кв. 2019 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию.

Чистая прибыль, по нашей оценке, вырастет на 26% за квартал, но это произойдет в том числе из-за влияния продажи Денизбанка в 3 кв., тогда как прибыль от продолжающейся деятельности может снизиться на 15% за квартал. Давление частично должно быть сезонным, за счет операционных расходов, – мы ждем соотношение Расходы/Доходы на уровне около 43 в 4 кв. против 33% в 3 кв. (год назад показатель вырос с 31% до 42%). В то же время основной доход мог увеличиться квартал к кварталу: ЧПД на 6%, чистые комиссии на 10%. По итогам года мы оцениваем рост чистых комиссий на уровне 11%, по нижней границе диапазона, который прогнозировался менеджментом. ЧПМ, по нашей оценке, прибавила за квартал около 15 б.п. ROAE по итогам года может составить около 20%, а по итогам квартала – 18%.

Стоимость риска может остаться около уровня 3 кв. Для корпоративного кредитования мы закладываем рост на 3% за квартал, а для розничного – на 3,5%, что предполагает годовой рост на 17% в рознице (прогноз банка составлял 15– 18%), и снижение в корпоративном сегменте на 2% (банк закладывал рост на 3–5% для сектора и планировал небольшое отставание от сектора). По стоимости риска мы чуть более оптимистичны, чем прогноз руководства, и в 4 кв. ждем показатель на уровне 1,1% (близко к уровню 3 кв.), что транслируется в годовой уровень 0,8% (прогноз составлял 1–1,1%). Ранее менеджмент отмечал ухудшение риск-профиля по отдельным сегментам розничных клиентов, мы рассчитываем, что в ходе телефонной конференции будет дан обновленный комментарий.

Дивидендная доходность может составить 7,5% для обыкновенных акций и 8,1% для «префов». Достаточность капитала 1-го уровня в 3 кв. превысила 13% и, по нашим оценкам, останется выше 13% в 4 кв. даже с учетом остаточного эффекта от применения макропруденциальных мер (порядка 20 б.п., исходя из прошлых комментариев руководства). Таким образом, ничего не должно помешать банку выплатить 50% прибыли в виде дивидендов по итогам 2019 г. Наш прогноз по прибыли предполагает доходность порядка 7,5% для обыкновенных акций и 8,1% для привилегированных.