На сегодняшнем аукционе Минфин решил ограничить предложение лишь одним 6-летним выпуском (ОФЗ 26229) в размере доступного к размещению остатка 264,2 млрд руб. (в обращении находится 186 млрд руб.). Такое решение, очевидно, обусловлено резким ухудшением конъюнктуры на глобальном финансовом рынке из-за распространения коронавируса за пределы Китая (число инфицированных превысило 3 тыс. чел., из которых 1,2 тыс. приходится на Ю. Корею). Это усилило снижение цен на нефть (ниже 55 долл./барр.) и привело к более заметному ослаблению рубля (с начала недели доллар прибавил 1,5 руб. и сейчас котируется около 65,5 руб.). Кстати говоря, некоторую поддержку рублю оказывает текущий налоговый период.

Рынок ОФЗ, ранее полностью игнорировавший ослабление рубля, наконец, продемонстрировал некоторую коррекцию: за неделю доходности вдоль кривой выросли на 2-4 б.п. В частности, разместившиеся на прошлой неделе 10-летние ОФЗ 26228 сейчас стоят на 0,8 п.п. ниже средневзвешенной цены на аукционе. Локальные долги GEM продемонстрировали разнонаправленную динамику (ЮАР, Индия, Колумбия в плюсе, Бразилия и Турция в минусе). Существенным фактором поддержки долговых рынков выступает сдвиг кривой UST вниз (на 15-20 б.п.) к минимумам. Мы считаем ОФЗ дорогими в текущих условиях (обесценение рубля, скорее всего, не позволит ЦБ РФ снижать ключевую ставку тем темпом, который предполагают активные участники рынка госбумаг), лучшей альтернативой являются долларовые евробонды. Спрос на сегодняшнем аукционе, по всей видимости, будет невысоким, однако Минфин пока выполняет программу заимствований на 1 кв. с опережением плана, поэтому ценового дисконта ждать не стоит. Стоит отметить низкий спрос на сегодняшнем аукционе по размещению КОБР (3,7 млрд руб. из предложенных 248 млрд руб.), который свидетельствует об отсутствии у банков свободной рублевой ликвидности (возможно, сказывается ее дефицит из-за налоговых платежей).