По итогам первой половины вчерашнего дня многим могло показаться, что участники рынка после распродажи в понедельник немного успокоились. Да и вся логика развития событий подсказывала, что есть шансы после минус 3% увидеть хоть какой-то отскок. Но надежда осталась всего лишь надеждой. В самом начале торгов рынок хотел было зацепиться за нулевую отметку и даже открылся по всем трем основным индексам в небольшом чисто символическом плюсе. Однако на этих позиция удержался он недолго — чуть более получаса. Возможно свою толику негатива добавили вышедшие в 18-00 мск данные по индексу доверия потребителей, которые оказались несколько ниже прогноза — не 132, как ожидалось, а всего лишь 130 пунктов. В принципе 130 пунктов — цифра хорошая, но кому до нее сейчас есть дело, когда главным поводом для снижения остается сейчас исключительно несчастный-разнесчастный COVID-19, который расползается раковой опухолью по всей планете. И вновь, как и накануне, участников рынка охватил всеобъемлющий страх и индексы медленно, но очень уверенно и трендово поползли вниз. Причем фактически без всякой надежды на остановки. Лишь в конце торгов была слабая попытка "тормознуться", но и та оказалась неудачной. В итоге индексы вновь потеряли по 3% от своих понедельничных значений и закрылись фактически на минимумах дня. В абсолютных цифрах за эти два прошедших дня потери просто колоссальные. Так, индекс Dow Jones подешевел почти на 2000 пунктов, и это является самым большим абсолютным 2-х дневным падением за все 124 года его существования.

На отраслевом уровне хуже всех дела шли у промышленных компаний. Здесь потери составили в среднем 3,8%. При этом основной удар пришелся здесь, как это ни странно, на акции компаний военно-промышленного комплекса. О силе удара свидетельствует хотя бы тот факт, что лучший результат по итогам вчерашнего дня был у акций Boeing (BA, —4,33%), где потери, как мы видим, составили более 4%!

Также нервная обстановка царила и в финансовом секторе. Здесь наблюдались две точки приложения усилий медведей — это акции крупнейших банков и акции ведущих мировых платежных систем. Почему именно они — ответ ясен. Распространение COVID-19 сказывается прежде всего на свободе перемещения, что вызывает ограничение транспортных связей и резкое сокращение покупок в магазинах. А это все — платежи, платежи, платежи… А точнее — их резкое сокращение. И с чего бы этим акциям тогда дорожать?

Как видим, развитие ситуации на рынке идет по худшему сценарию, и сейчас прогнозировать что-либо очень тяжело, поскольку все увязано на распространении или не распространении эпидемии, а не на каких-то объективных экономических показателях.

Ожидания рынка 26 февраля

Оставь надежду всяк сюда входящий. Как хочется, чтобы эта бессмертная фраза Данте оказалась сегодня неверной. Однако по итогам первой половины дня все говорит об обратном. Со всех сторон сыпятся все новые и новые сообщения о количестве заболевших и умерших то в одной, то в другой стране мира. И это не добавляет оптимизма инвесторам. Рынки красные и зеленеть пока не намерены. И если в Азии снижение ограничилось менее чем 1% (привыкли, по-видимому!), то вот европейские индексы явно в панике после постоянных сообщений о новых жертвах COVID-19 на севере Италии. При этом больше всех паникуют чистоплотные немцы, где индекс DAX-30 теряет уже более 1,5%, а вот итальянцы совершенно спокойны, и их ведущий индекс Миланской биржи даже плюсует, правда совсем чуть-чуть.

На этом фоне фьючерсы на основные индексы пытаются хоть как-то сохранять спокойствие. Но сегодня им это не очень хорошо удается — котировки находятся в красной зоне и теряют по несколько десятых процента. Здесь можно только с облегчением вздохнуть — к счастью, всего по несколько десятых!

Из важных событий сегодняшнего дня можно выделить выход данных по продажам новых домов за январь. Аналитики ожидают роста продаж чуть более чем на 2%, однако, как показали, например, вчерашние не очень хорошие данные по индексу Кейса — Шиллера и индексу доверия потребителей, выходящие сейчас данные могут испортиться у нас прямо на глазах. Да и вообще, как уже было сказано выше, сейчас это не самое важное в нашей жизни.

Еще в 18-30 выйдут данные по запасам сырой нефти. Здесь нефть ничего хорошего не ждет, и это уже понимают все нефтетрейдеры. Нефтяные котировки WTI сегодня с утра пробили очень важный уровень поддержки в районе 50 долларов за баррель, и торговля уже ведется на доллар ниже.

Короче, на всех фронтах вроде бы швах, но… все же хоронить рынок раньше времени не стоит. Чисто технически рынок уже снизился до важных уровней поддержки, и поэтому должна быть остановка. На это и стоит надеяться и заодно брать пример с итальянцев. Правильный риск-менеджмент и умеренное потребление граппы спасет мир!