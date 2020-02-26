По результатам одного месяца в году – к тому же традиционно слабого для статистики компании – делать значимые выводы о её развитии некорректно. В 2019 году пассажиропоток «Аэрофлота» вырос на 9% относительно 2018 года: с 55,7 до 60,7 млн человек. Это ниже, чем в 2016-2018 гг., когда этот показатель составлял 10-15%. Динамика пассажирооборота замедлилась также до 9%(г/г) против аналогичных указанным выше темпов прироста в предыдущие три года. Тем не менее, указанная статистика – исходя из имеющейся статистики наблюдений – позволяет рассматривать ожидаемый нами рост выручки Аэрофлота в 2020 году на уровне 707 млрд руб или на 5% (г/г) в качестве консервативного сценария. Как показывает практика последних 10 лет, компания постепенно «перерастает» увеличение издержек за счет роста собственной маржи. По-прежнему ожидаем роста чистой прибыли Аэрофлота в 2020 году до 28 млрд руб.

План компании увеличить пассажиропоток группы "Аэрофлот" к 2023 г. до 90-100 млн. Компания остается недооцененной с точки зрения своих показателей динамики услуг. В то же время, «Аэрофлот» вынужден финансировать высокий долг, накопленный в 2018 году, что негативно сказывается на показателях её финансовых мультипликаторов сравнительно с широким российским рынком. Дивидендная история компании позитивная, однако, в отношении среднесрочных оценок выплат высока неопределенность, обусловленная волатильными показателями рентабельности. Мы оцениваем справедливую стоимость акций ПАО «Аэрофлот» на конец 2020 года на уровне 118 руб. за штуку и ожидаем признаков улучшения трендовой динамики данных прибыли при снижении долговой нагрузки.