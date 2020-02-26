Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2019 года составила 833,2 миллиарда рублей, что всего лишь на 0,2% больше показателя 2018 года, свидетельствует консенсус-прогноз агентства "Прайм", составленный на основе опроса аналитиков.

По прогнозу экспертов, расходы на резервы, включая чистые расходы от создания резерва и переоценку кредитов по справедливой стоимости, за прошлый год снизились на 29,2%, до 159,6 миллиарда рублей.

Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 2019 год и четвертый квартал в четверг, 27 февраля.

СИЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Согласно прогнозу аналитиков, Сбербанк за четвертый квартал заработал чистую прибыль в размере 200,2 миллиарда рублей, что на 13,6% больше результата годом ранее.

По расчетам старшего аналитика банка "Уралсиб" Натальи Березиной, чистая прибыль банка по МСФО за четвертый квартал выросла на 11,4% — до 196,3 миллиарда рублей. Прибыль до налогов, по ее расчетам, также выросла — на 5%, до 243,9 миллиарда рублей.

При этом по итогам четвертого квартала достаточность капитала первого уровня останется выше 13% даже с учетом остаточного эффекта от применения макропруденциальных мер. Таким образом, ничего не должно помешать банку выплатить 50% прибыли в виде дивидендов по итогам года, уверена Березина.

Несмотря на сильный результат четвертого квартала годовая прибыль банка осталась на уровне 2018 года — тогда Сбербанк заработал 831,7 миллиарда рублей. Значительное влияние на финансовый результат за год оказал третий квартал, когда Сбербанк признал убыток от продажи турецкого Denizbank в 73,3 миллиарда рублей за вычетом налога.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка за четвертый квартал и весь 2019 год представлены ниже (в миллиардах рублей):

"Атон" — 186 / 819

Sova Capital — 192 / 825

"Уралсиб" — 196,3 / 829,3

Газпромбанк — 199,7 / 832,7

BCS Global Markets — 204,4 / 837,4

РИА Рейтинг — 223 / 856

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за январь-сентябрь 2019 года снизилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 633 миллиардов рублей. За третий квартал банк заработал чистую прибыль в размере 156,1 миллиарда рублей, что меньше показателя за третий квартал 2018 года на 31,6%.

ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ

Аналитики прогнозируют, что Сбербанк в четвертом квартале прошлого года снизил отчисления в резервы до 51,3 миллиарда рублей, что на 3% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

Ожидания аналитиков по расходам банка на резервы, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, за четвертый квартал и весь 2019 год выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

РИА Рейтинг — 31 / 139,3

BCS Global Markets — 46,5 / 154,8

Sova Capital — 47 / 155,3

"Уралсиб" — 59,2 / 167,5

"Атон" — 60 / 168,3

Газпромбанк — 64,2 / 172,5

Чистые расходы Сбербанка вследствие изменения кредитного качества, которые включают в себя чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества, за девять месяцев прошлого года составили 108,3 миллиарда рублей против 117,9 миллиарда рублей годом ранее. За третий квартал соответствующие расходы банка снизились на 11,3% и составили 54 миллиарда рублей.