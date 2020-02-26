Home Depot отчитался о прибыли в размере 2,28 долларов за бумагу против 2,1 доллара, ожидаемых рынком. При этом выручка упала на 2,7% до 25,8 млрд долларов против ожиданий 3%-ного падения и 25,75 млрд. Ключевой момент, который привлек внимание в отчетности: продажи в магазинах Home Depot без учета тех, что открылись в последнем квартале, поднялись на 5,2% (на территории США на 5,3%) – в сравнении с ожиданиями 4,7% и 4,8% соответственно. Итого, по всем трем пунктам сеть фиксирует улучшение показателей, что позволило Home Depot увеличить размер дивиденда на 10%.

По собственному прогнозу компании прибыль в этом году составит 10,45 долларов на акцию, а совокупная выручка 114,33 миллиарда, что практически совпадает с консенсус-прогнозами. Реакция рынка показывает, что результат по прошлому году и прогнозы на этот приободрили инвесторов: на общем падении индексов до 3% Home Depot теряет меньше 1%. Также стоит отметить, что с начала этого года бумаги компании стабильно обгоняли широкий рынок. По нашему мнению, в этом году ралли в бумагах Home Depot продолжится до уровня 266 долларов. Таким образом, инвесторы могут заработать около 12% от текущих ценовых уровней плюс дивиденд порядка 2,3%.