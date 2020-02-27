Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением порядка 0.4-0.6%, вблизи отметки 3000 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2990, 2980 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3020, 3030 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого психологического и технического уровня 3000 п.

Во второй половине дня в ЕС и в США состоится публикация очень большого количества значимых статистических показателей. Скорее всего, они будут иметь смешанный характер и не укажут фондовым рынкам явного направления движения. И все же стоит обратить внимание на одновременный выход в США второй предварительной оценки ВВП за 4 квартал, январских данных по изменению объемов заказов на товары длительного пользования и еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице (16.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.49%) и РТС (+1.04%) завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их повышение носило характер относительно скромного коррекционного отскока по отношению к сильному падению, состоявшемуся днем ранее. Между тем, вчерашнее состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. И все же локальный рынок акций поддержало вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке, связанное с ожиданиями публикации еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Свежая статистика носила скорее позитивный характер. Запасы сырой нефти за океаном увеличились на незначительные 0.45 млн баррелей, против ожидавшегося прироста на 2.6 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина и дистиллятов продемонстрировали более масштабное суммарное сокращение в размере 4.8 млн баррелей. И все же после выхода указанных данных нефтяные фьючерсы возобновили падение. Однако это произошло уже после завершения основных торгов в России.

Стоит отметить, что по итогам вчерашних торгов индексы МосБиржи и РТС сумели удержаться выше ближайших значимых уровней поддержки. Они расположены в районе 3000 п. и 1400 п. соответственно. Это позволяет надеяться на то, что локальный рынок акций сумеет временно закрепиться вблизи текущих уровней. Однако сегодня утром указанные поддержки будут еще раз проверяться на прочность. На это намекает достаточно сильное утреннее падение фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние достаточно сильной бэквордации величиной в 23 п. или около 1.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка явно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на весомый прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Впервые за многие дни лидером повышения среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.29%). Они довольно резко отскочили вверх от свежего двухмесячного минимума. Их явно поддержало стремительное вечернее укрепление курса рубля по отношению к доллару США. Впрочем, позднее выяснилось, что коррекционный рост российской валюты носил лишь временный характер. С технической же точки зрения обыкновенные акции Сбербанка находятся ровно в средней части своего трехмесячного диапазона 230-270 руб. В ближайшие дни наиболее вероятен их переход в состояние консолидации недалеко от отметки 250 руб.

Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.26%) пользовались спросом на фоне публикации консолидированных финансовых результатов эмитента по МСФО за 2019 год. Свежая отчетность указала на годовое увеличение чистой прибыли на 95% в долларах США. Она составила $5966 млн. В то же время годовая выручка «Норникеля» возросла на 16% благодаря увеличению объемов производства всех ключевых для компании металлов. Свою позитивную роль сыграл и рост цен на никель и палладий. Стоит также отметить существенное сокращение годовых капитальных затрат горно-металлургической компании на 15%. Впрочем, уже в 2020 году запланировано их увеличение с текущих $1.32 млрд до $2.2-2.5 млрд.

Низколиквидные акции МОЭСК (MSRS RM, +3.34%) сменили свою утреннюю просадку на достаточно сильный прирост. Их поддержало известие о том, что электросетевая компания увеличила свою годовую чистую прибыль по РСБУ на 63%, до уровня в 6.6 млрд руб. В результате вчерашнего повышения эти бумаги вернулись в среднюю часть двухмесячного диапазона 1.15-1.30 руб. Теперь они на какое-то время могут стабилизироваться вблизи текущего значения.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, —1.44%) пока не сумели остановить достаточно сильное недельное падение. Их лишь отчасти поддержала публикация в целом позитивных операционных результатов Группы «Аэрофлот» за январь 2020 года. Очевидно, что на фоне эпидемии коронавируса февральские результаты эмитента могут ухудшиться.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильную просадку стоимости порядка 1.3-1.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Японский Nikkei225 потерял 2.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для заметного спада локального рынка акций в первой половине дня.