По итогам торгов 26 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,49% до 3017,42 п., а РТС на 1,04% до 1461,22 п.

Индекс МосБиржи смог закрыть день выше 3000 пунктов, сняв риск усиления сигналов на продажу. Этому способствовала позитивная динамика американских индексов, а также заявления главы Всемирной Организации Здравоохранения, что текущую вспышку коронавируса ещё можно сдержать и речи о пандемии пока не идёт. Также положительный вклад внесли бумаги ГМК «Норникель», которые подорожали на 1,26%. Компания увеличила прибыль в 2019 году почти в два раза до $5,966 млрд с $3,059 млрд в 2018 году. В надежде на солидные дивидендные поступления от ГМК «Норникель» также подорожали бумаги «РусАл» (+1,66%). Сбербанк (+2,29%) планирует создать приложение для автомобилей, которое будет интегрировать навигацию, развлекательные сервисы и услуги самого банка. Пока сложно оценить перспективу такого приложения, но полученный опыт позволит Сбербанку продолжить развитие в области цифровых технологий. «ВТБ» (-0,14%) отчитался о росте прибыли за 2019 год на 12,9% до 201,2 млрд рублей. В 2020 году кредитная организация ждёт увеличения прибыли до 220-230 млрд. Впрочем, рынок явно не устраивают подобные темпы роста. Mail.ru сообщила, что рассматривает возможность вторичного листинга на Московской Бирже, а также ждёт роста выручки в 2020 году на 18%-20%. В лидерах дня также были ОГК-2 (+2,42%), «Юнипро» (+2,28%), «САФМАР» (+1,95%) и ТГК-1 (+1,8%). Самыми слабыми были «ЛСР» (-2,55%), «Распадская» (-2,02%), Polymetal (-1,81%) и «Детский Мир» (-1,8%). Бумаги «Аэрофлот» подешевели на 1,44%, хотя компания остаётся единственной, которая продолжит полёты в Ю. Корею. Активность была весьма высокой, и к закрытию торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 107,095 млрд рублей.

Рубль провёл менее успешный день, хотя в моменте укреплялся до 64,90 за доллар. К вечеру нефть Brent вновь оказалась ниже $54 за баррель, сведя на нет позитив от ВОЗ и американского рынка. Минфин провёл довольно слабый аукцион ОФЗ. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Удалось разместить бумаги всего на 9,082 млрд рублей по номиналу при спросе 13,302 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,84%. Наши ожидания по поводу слабого интереса на фоне внешнего негатива полностью оправдались. Опасения рынка остаются связанными с распространением коронавируса и вероятным падением спроса на товары российского экспорта. Соответственно, под риском положительное сальдо платёжного баланса РФ. К вечеру на американском рынке вновь усилились негативные настроения, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США стремилась к недавним минимальным значениям.

Американские индексы пытались расти в начале сессии, но опасения по поводу коронавируса начали постепенно трансформироваться в предупреждения компаний о слабом квартале. О потерях в связи с COVID-19 сообщают Apple, Nike, Coca-Cola, Microsoft. Более всего рынок не любит ситуацию неопределённости и скрытые риски. Соответственно, никто пока не может предположить сценарий глобальной пандемии коронавируса и её экономические последствия. Пока вирус не стал проблемой на рынках, продажи нового жилья в США выросли в январе на 7,9% в январе до 764 тыс. в годовом пересчёте. Далеко не все новости связаны с вирусом. Компании Tesla Inc. (-2,64%) могут приказать отключить систему помощи водителям в автомобилях из-за аварийных случаев с летальным исходом. Microsoft (+1,25%) уже после закрытия рынка сообщила о рисках ухудшения финансовых показателей в текущем квартале. Компания здоровой быстрой еды Wendy Co. (-4,64%) отчиталась в рамках ожиданий, но прогнозирует спад в ближайшие месяцы из-за обеспокоенности потребителей рисками общественных мест. Бумаги Walt Disney Co. упали на 3,77% на новостях о том, что главный исполнительный директор Роберт Айгер покидает свой пост. Главным индикатором тревожности на рынке продолжали оставаться американские казначейские обязательства. Доходность по 10-летним бумагам падала до рекордных 1,30%. После закрытия регулярной сессии президент Д. Трамп попытался успокоить инвесторов. По его мнению, слабость рынка это не только влияние коронавируса, но и дебаты демократов, которые показали претендентов в качестве «публичных дураков». В очередной раз Д. Трамп критиковал ФРС за положительные ставки, указав, что Германия занимает деньги под отрицательный процент. По сути, Д. Трамп превратил своё выступление в рекламное продвижение самого себя, а не успокаивал общественность. По итогам торгов DJIA упал на 0,46% до 26957,59 п., S&P 500 на 0,38% до 3116,39 п., а NASDAQ смог подняться на 0,17% до 8980,77 п.

Настроения в Азии остаются негативными. Американский президент не смог успокоить рынки, а лишь сообщил, что все должны приготовиться. По его словам, США готовы к вспышке, а вице-президент М. Пенс отвечает за оперативное реагирование. В северной Калифорнии обнаружили очаг распространения вируса. Соответственно, у рынков вновь не было повода для оптимизма. Японский Nikkei 225 терял более 2% на фоне укрепления иены до 110 за доллар. В Ю. Корее Центральный Банк разочаровал рынки тем, что оставил ставку на уровне 1,25%, хотя большинство ожидало смягчение денежной политики. В самой Ю. Корее число заболевших перевалило за 1,5 тыс. Меж тем, в Китае индексы пытались расти на новостях о том, что рост заболеваемости внутри страны стал меньше, чем за её пределами. В любом случае, КНР уже несколько недель живёт в условиях повышенной вирусной угрозы, и общество смогло успокоиться по поводу нового коронавируса. К 8:45 мск NIKKEI 225 — 21908,57 п. (-2,31%), Hang Seng — 26487,57 п. (-0,78%), Shanghai Composite — 2995,91 п. (+0,27%).

Нефть и золото продолжают по разному реагировать на вирусный кризис. Золотые «быки» уверены в дальнейшем размытии ценности бумажных денег, а нефтяные «медведи» уверены в падении текущего и будущего спроса. Добыча в США на прошлой неделе оставалась на рекордных объёмах 13,0 млн бар. в сутки. По данным американского Минэнерго, на неделе до 21 февраля коммерческие запасы в стране выросли на 0,5 млн бар. до 443,3 млн бар., запасы бензина сократились на 2,7 млн бар., а дистиллятов упали на 2,1 млн бар. Средний показатель спроса за месяц составил: 20,3 млн бар. общих топливных поставок в день, или —2,2% за год; 8,9 млн бар. бензина в сутки, или +0,3% за год; а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или —5,1% за год. К 9:)05 мск Brent — $52,06 (-1,42%), WTI — $48,01 (-1,48%), Золото — $1653 (+0,60%), Медь — $5668,1 (-0,06%), Никель — $12485 (-0,52%).

Индекс доллара снижался на 0,1% до 98,90 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 1,30% по сравнению с 1,33% накануне вечером. К 9:05 мск пара EUR-USD — $1,091 (+0,25%), GBP-USD — $1,293 (+0,25%), USD-JPY – 110,04 (-0,31%).

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным. Нефть продолжает дешеветь, рынки Азии преимущественно в минусе, хотя в Китае, похоже, проявляется привыкание общества к вирусной проблеме. Тем не менее, бегство от риска продолжается. На него указывает укрепление иены, падение доходностей по американским казначейским обязательствам и рост котировок золота.

Отечественный рынок вновь рискует провести день ниже 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётность Сбербанка по МСФО и отчётность по РСБУ от «Русгидро».