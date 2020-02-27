Рынок акций РФ и курс рубля снизятся в начале торговой сессии четверга. Сообщения о распространении коронавируса в США понижает спрос на рисковые активы в мире.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается снижение индекса Мосбиржи на 0,4-0,6%, в район отметки 3000 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2990 и 2980 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 3020 и 3030 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

В начале торгов возможно возобновление снижения индекса РТС под влиянием ухудшившегося внешнего фона, в свою очередь оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"Вирусный" фактор по-прежнему негативно воздействует на готовность инвесторов к принятию риска – на этот раз поводом к всплеску волатильности по фьючерсам на западные фондовые индексы стали сообщения об обнаружении в США случая заражения, не связанного с известным очагом распространения, а также сравнительно быстрое увеличение случаев заражения за пределами КНР. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно повышение доллара на фоне сокращения "спроса на риск" на рынках в целом", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,45% после более чем 3% обрушения по итогам двух предыдущих торговых сессий.

Фьючерсы на эти индексы сегодня с утра снижаются на 1,4-1,6%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сейчас в основном падают, в том числе японский Nikkei 225 — на 2%, при этом шанхайский Shanghai SE Composite Index поднимается — на 0,2%.

Стоимость нефти падает на 1,6%, до 52 долларов за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,091 доллара против 1,088 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций отыграл часть потерь предшествовавших дней, при этом индекс РТС вырос значительно сильнее индекса Мосбиржи на фоне укрепления вечером рубля к доллару по отношению к дневным показателям.

В итоге индекс Мосбиржи к закрытию торгов среды вырос на 0,49%, до 3017,42 пункта, индекс РТС — на 1,04%, до 1461,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 9 копеек, до 65,47 рубля, евро — на 17 копеек, до 71,28 рубля, также следует из данных Московской биржи.