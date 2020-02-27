ОФЗ: слабые результаты аукциона
На вчерашнем первичном аукционе Минфин предложил к размещению ОФЗ-26229 с фиксированным купоном, спрос на который составил всего 13,3 млрд руб. Напомним, что предыдущий аукцион ОФЗ-26229 состоялся 22 января, и тогда общий объем заявок на него достиг 58,4 млрд руб. По итогам вчерашнего аукциона Минфин разместил облигаций данного выпуска всего на 9,7 млрд руб. по цене отсечения 106,62 пп (доходность 5,85%). Во вторник вечером бумага торговалась на уровне 107,05/107,20, а за несколько часов до аукциона цена на вторичном рынке опустилась до 106,75/107,05. Таким образом, размещение состоялось с небольшим дисконтом к вторичному рынку. Всего было удовлетворено 22 заявки (крупнейшая из них – на 1,38 млрд руб.)., а доля неконкурентных заявок составила 23%.
Торги на вторичном рынке начались на негативной ноте, однако вечером примерно половину потерь удалось отыграть. Правда, произошло это еще до того, как американский рынок акций ушел в «красную зону». В конечном счете дальний конец кривой ОФЗ закрылся выше в доходности примерно на 2–3 бп, в том числе ОФЗ-26224 (YTM 5,97%) подешевел на 0,2 пп. ОФЗ-26228 (YTM 6,08%) выглядел лучше рынка, снизившись в доходности на 1 бп. В среднесрочном сегменте под наибольшим давлением оказался ОФЗ-26229 (YTM 5,80%): по итогам дня он прибавил в доходности 5 бп (-0,2 пп в цене), в то время как другие среднесрочные выпуски выросли в доходности на 2–3 бп. Ближний конец кривой также сместился вверх примерно на пару базисных пунктов. Многие локальные долговые рынки других развивающихся стран показали более слабый результат. Так, долгосрочные облигации Венгрии, Индонезии и Бразилии выросли в доходности на 8–15 бп. С другой стороны, большинство азиатских рынков, а также ЮАР и Румыния закрылись в положительной зоне.
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