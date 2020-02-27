Рост выручки и рентабельности…

Норникель (GMKN RX – без рекомендации) вчера опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО по итогам 2019 г., которые несколько превысили ожидания рынка. Выручка компании в отчетном периоде возросла на 16% (здесь и далее – год к году, если не указано иное) до 13,6 млрд долл. (самый высокий показатель за последние восемь лет), что немного выше ожиданий, а EBITDA увеличилась на 27% до 7,9 млрд долл., соответственно, рентабельность по EBITDA выросла на 5 п.п. до 58%. Чистая прибыль выросла на 95% до 6 млрд долл.

…благодаря увеличению объемов производства и повышению цен на металлы

Улучшение финансовых показателей компании в 2019 г. было достигнуто благодаря более высоким ценам на металлы по сравнению с 2018 г., а также росту объема производства и продаж металлов, в частности меди (рост продаж на 5% до 479 тыс. т) и никеля (рост продаж на 6% до 230 тыс. т). Повышение средних цен реализации палладия на 49% и никеля на 6% также способствовало росту доходов компании в прошлом году. Соответственно, выручка от реализации никеля выросла на 12%, а от реализации палладия – на 37%. В результате в прошлом году продажи палладия обеспечили 37% общей выручки компании и почти 40% выручки от реализации металлов. Итоги второго полугодия показывают, что рост выручки и EBITDA за период составил 25% и 33% к показателям 2 п/г 2018 г. соответственно. По сравнению с показателями 1 п/г 2018 г. результаты также заметно улучшились. В 2018 г. расходы компании росли медленнее доходов, в частности, расходы на персонал, составляющие около 34% денежных расходов компании, выросли лишь на 1%, а расходы на приобретение сырья и полупродуктов сократились на 8% за счет увеличения переработки собственного сырья. В текущем году, по прогнозам компании, рынки платины, никеля и меди будут сбалансированными, а на рынке палладия сохранится структурный дефицит в размере около 900 тыс. унций, что будет способствовать росту цен на металл.

Долговая нагрузка позволяет выплатить дивиденды по итогам 2019 г

Сильный операционный денежный поток и инвестиционная программа компании (1,3 млрд долл. – на 15% ниже уровня 2018 г.) обеспечили Норникелю свободный денежный поток в размере 4,9 млрд долл. Компания имеет денежную позицию 2,8 млрд долл. Долговая нагрузка (Чистый долг/12М EBITDA) находится на уровне 0,9, что на 0,2 ниже показателя 2018 г. и является низким для отрасли значением, а нормализованная долговая нагрузка, рассчитанная для оценки дивидендов, составляет 0,6. Таким образом, долговая нагрузка позволяет Норникелю выплачивать дивиденды. Исходя из размера уже выплаченных дивидендов за 1 п/г (883,93 руб./акция, общая сумма 2,1 млрд долл.) и 9 мес. прошлого года (604,09 руб./акция, общая сумма 1,6 млрд долл.), а также дивидендной политики компании, предусматривающей при текущей долговой нагрузке направление 60% EBITDA на выплату дивидендов, на итоговый дивиденд может быть направлено около 1 млрд долл., или примерно 400 руб./акция. Размер дивиденда будет определен в мае и выплачен в июле.



