Включение Mail.ru в индекс MSCI повлечет за собой пассивный приток инвестиций на $218 млн
В ходе телеконференции, посвященной публикации финансовой отчетности за 2019 г., финансовый директор Mail.ru Group Мэттью Хаммонд сообщил, что совет директоров компании обсуждает возможность вторичного листинга ГДР Mail.ru в Москве. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, но если это произойдёт, то листинг должен состояться в этом году.
Вероятный листинг открывает для локальных розничных инвесторов окно возможности для покупки ГДР Mail.ru Group. В связи с этим также возникает вопрос о потенциальном включении компании в индекс MSCI Russia.
MAIL является одной из торгуемых за рубежом компаний, акции которой в случае листинга на московской площадке претендуют на включение в индекс MSCI Russia. Еще одной такой компанией является VEON. Если уровень ликвидности на московской бирже будет соответствовать установленному порогу в 1,5 млн долл., акции Mail.ru Group могут быть включены в индекс в рамках следующего полугодового пересмотра, либо в мае либо в ноябре, при условии, что торги бумагой будут осуществляться в течение не менее пяти дней в предшествующем пересмотру календарном квартале.
Включение в индекс MAIL, по нашим оценкам, повлечет за собой пассивный приток инвестиций на сумму 218 млн долл.
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