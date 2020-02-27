Акции торгуются в глубоком минусе без существенных предпосылок к восстановлению. Ближайший серьезный уровень поддержки расположен в районе 75 руб. Трендовые индикаторы подтверждают перевес продавцов.

Что касается осцилляторов, то они приближаются к зонам перепроданности, но о сигналах на покупку пока речи не идет. Для этого индикаторам нужно выйти из этих зон вверх, но RSI еще остается в комфортной медвежьей области (выше 30%).

После последовательного пробоя вниз уровней 80 и 78,2 руб. открылся путь к упомянутой поддержке 75 руб. Но по мере снижения могут активизироваться инвесторы, закупающие бумаги по более привлекательным ценам, что будет сдерживать падение котировок.

Долгосрочный технический расклад нейтральный. С 2017 г. отсутствует единый тренд. Если рассматривать более короткий промежуток времени, то среднесрочный восходящий тренд сменил среднесрочный нисходящий. При этом рост не получает развития — на месячном графике последние свечи имеют медвежьи хвосты.

Цена ограничена двумя сильными линиями поддержки и сопротивления (красные), преодолеть любую из которых на дистанции двух месяцев будет непросто. Неплохим вариантом для сделок станет потенциальный отскок от данных линий либо пробой, но пока котировки находятся в середине диапазона.

С точки зрения бокового формата после отскока от нижней границы можно ожидать подъема к верхней. Однако глубокий откат от 92 руб. оказывает локальное давление на котировки.

Уровни поддержки: 75 / 72,8 / 70

Уровни сопротивления: 78,2 / 80 / 85,4