Теханализ "Алросы": обвал акций продолжается
Акции торгуются в глубоком минусе без существенных предпосылок к восстановлению. Ближайший серьезный уровень поддержки расположен в районе 75 руб. Трендовые индикаторы подтверждают перевес продавцов.
Что касается осцилляторов, то они приближаются к зонам перепроданности, но о сигналах на покупку пока речи не идет. Для этого индикаторам нужно выйти из этих зон вверх, но RSI еще остается в комфортной медвежьей области (выше 30%).
После последовательного пробоя вниз уровней 80 и 78,2 руб. открылся путь к упомянутой поддержке 75 руб. Но по мере снижения могут активизироваться инвесторы, закупающие бумаги по более привлекательным ценам, что будет сдерживать падение котировок.
Долгосрочный технический расклад нейтральный. С 2017 г. отсутствует единый тренд. Если рассматривать более короткий промежуток времени, то среднесрочный восходящий тренд сменил среднесрочный нисходящий. При этом рост не получает развития — на месячном графике последние свечи имеют медвежьи хвосты.
Цена ограничена двумя сильными линиями поддержки и сопротивления (красные), преодолеть любую из которых на дистанции двух месяцев будет непросто. Неплохим вариантом для сделок станет потенциальный отскок от данных линий либо пробой, но пока котировки находятся в середине диапазона.
С точки зрения бокового формата после отскока от нижней границы можно ожидать подъема к верхней. Однако глубокий откат от 92 руб. оказывает локальное давление на котировки.
Уровни поддержки: 75 / 72,8 / 70
Уровни сопротивления: 78,2 / 80 / 85,4
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