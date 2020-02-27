ВТБ (ВЫШЕ РЫНКА): финансовые результаты за 4К19 по МСФО; соответствуют прогнозу, качество прибыли лучше ожиданий; ПОЗИТИВНО

ВТБ вчера представил финансовые результаты за 4К19 по МСФО. Как мы и ожидали, банк выполнил свой годовой прогноз по прибыли на 2019 г. (201 млрд руб. при ROAE 12,8%). В то же время, хотя и рынок, и мы ожидали большего вклада разовых статей, по сути, главным драйвером выполнения прогноза оказался комиссионный доход (он почти удвоился в г/г в 4К19). Таким образом, мы считаем результаты ПОЗИТИВНЫМИ для акций банка: качество прибыли выглядит лучше ожиданий и может вызвать повышение (на данный момент весьма сдержанного) консенсус-прогноза прибыли ближе к стратегическим ориентирам ВТБ. Мы подтверждаем свой позитивный взгляд на акции банка, динамику которых поддержат и предстоящие дивидендные выплаты при дивидендной доходности 8%.

ЧПМ улучшилась в 4К19; декабрь оказался особенно сильным по этому показателю. Чистый проценты доход вырос на 6% к/к в 4К до 116,8 млрд руб. (при ЧПМ 3,5%, +0,2 п. п. к/к), при этом основную поддержку росту оказало, как и ожидалось, снижение стоимости фондирования. Декабрь был особенно сильным месяцем для ЧПМ (так как ЧПМ в октябре и ноябре составила 3,3%), и мы не исключаем, что сильная ЧПМ перейдет и в начало 2020 г. Чистый процентный доход за 2019 г. составил 441 млрд руб. при ЧПМ на уровне 3,4%, что соответствует прогнозу и ожиданиям рынка.

Комиссионный доход: главный сюрприз. Комиссионный доход преподнес позитивный сюрприз, почти удвоившись г/г в 4К19 до 41,2 млрд руб. благодаря транзакционному бизнесу, операциям на рынках капитала и агентскому обслуживанию. Это привело к его росту на 29% г/г по итогам 2019 г., что на 15% превысило прогноз рынка. Тем не менее, остается вопрос о том, насколько устойчивым будет этот тренд в дальнейшем. Между тем, прочий доход составил 27 млрд руб. в 4К19 и 61 млрд руб. за 2019 г. (что на 6% ниже г/г), а его вклад в показатель выручки составил 10% (против 11% в 2018).

Резервы и операционные расходы. Отчисления в резервы составили 103,5 млрд руб. в 2019 г. при стоимости риска на уровне 0,8% (что ниже прогноза менеджмента в размере 1%). Операционные расходы выросли на 13% г/г до 254 млрд руб. на фоне расходов на трансформацию ИТ инфраструктуры, а также на недавно приобретенные банки. В итоге при чистой прибыли за 4К19 на уровне 73,2 млрд руб. (при ROAE 17,9%) ВТБ выполнил свой годовой прогноз на уровне 201,2 млрд руб. при ROAE 12,8%.

Итоги телефонной конференции и прогноз. Прогноз на 2020 г. предусматривает устойчивый рост чистой процентной маржи г/г (3,4%), стоимость риска на уровне ниже 1% и умеренное снижение коэффициента “расходы/доход” (40% против 41,6% в 2019 г.). В итоге прогноз прибыли на 2020 г. составит 220-230 млрд руб., что на 4-8% выше наших ожиданий и на 23-28% превышает консенсус-прогноз рынка. Менеджмент подтвердил свое намерение продолжать выплачивать 50% чистой прибыли по МСФО в форме дивидендов и после 2020 г., используя существующий принцип равной доходности по обыкновенным и привилегированным акциям. Планы проведения мероприятий по оздоровлению оборонного сектора вряд ли повлияет на прибыль ВТБ и достаточность капитала.