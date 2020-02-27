Норильский никель (MNOD: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $39,2/акцию) вчера представила финансовые результаты за 2П19 по МСФО.

Показатели за второе полугодие оказались сильными, а EBITDA – чуть ниже нашего прогноза за счет негативного влияния резервов, начисленных под предстоящее закрытие мощностей на Кольском полуострове. EBITDA за 2019 г. составила почти $8 млрд, продемонстрировав рост на 27% г/г. На долю палладия пришлось 39% совокупной выручки от продажи металлов. Выручка от реализации палладия третьих сторон составила $444 млн. Прогноз по палладию остается позитивным на фоне продолжающегося роста загрузок в автокатализаторах, ограниченного эффекта замены палладия на платину в катализаторах и дефицита родия. Что касается других металлов в корзине компании, прогноз Норильского никеля нейтрален; компания ожидает, что рынки никеля, меди и палладия будут сбалансированными. Компания прогнозирует повышение капиталовложений до $2,2-2,5 млрд в 2020 г. на цели реализации стратегии операционного роста и мероприятий по защите окружающей среды, объявленных ранее в ходе Дня Инвестора. Прогноз капиталовложений сейчас ниже ранее объявленного диапазона $ 2,5-2,8 млрд. Компания объявит о дивидендных выплатах в мае.

По нашему прогнозу, финальные дивиденды составят примерно $1,2 млрд, или примерно $7-8 на акцию, что в сочетании с ранее объявленными $3,6 млрд приведет к годовой дивидендной доходности на уровне примерно 9%.