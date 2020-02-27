ФРС в марте может снизить ставку
Думаю, что уже в ближайшем будущем академическая экономическая наука пополнится диссертациями на темы «Влияние коронавируса на монетарную политику центральных банков», «Динамика эпидемии и ставки рефинансирования ФРС США» и т.д.
Уже сейчас очевидно, что коронавирус вызовет серьезные изменения в экономиках многих стран. Карантин и необходимость изоляции отдельных районов, городов, регионов приведет к катастрофическому спаду деловой активности. Центробанки вынуждены упреждать это и идти на смягчение монетарной политики. Кривая на рынке госдолга в США (сильно инвертированная) говорит о том, что уже на заседании 17-18 марта ФРС снизит ставку рефинансирования на 25 б.п. В принципе, это снижение уже в рынке, который хочет большего от центробанка. Если американские корпорации столкнутся с серьезными потерями в первом, а может быть и во втором квартале, то остановить падение американских фондовых индексов будет сложно.
Кстати, ожиданием смягчения со стороны ФРС объясняется и рост евро к доллару в последние дни. Тут любопытная ситуация, ФРС есть куда двигать ставку, а у ЕЦБ лимит исчерпан, они только могут взывать к разуму правительств европейских государств, которые должны активно применять фискальное стимулирование. Вот и получается рост евро поневоле.
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