Индексы Мосбиржи и РТС в четверг опустились к минимумам с декабря и октября прошлого года соответственно. Теперь индикаторы стремятся к среднесрочным целям снижения, представленным нижними полосами Боллинджера недельных графиков (2800 и 1350 пунктов). Долларовый индикатор чувствует себя хуже ввиду слабости рубля. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2880-2960 пунктов.

Рубль по итогам сессии ослаб против доллара и евро, достигнув минимумов с сентября прошлого года. Пара доллар/рубль в течение сессии приостановила повышение у 66,50 руб, пробой которых направит ее к важному сопротивлению 67 руб – максимумам с августа 2019 года. Пара евро/рубль завершила день выше 72,50 руб, а при пробое 73 руб будет стремиться к 74 руб. Рубль как и другие рискованные активы оказался под шквалом продаж.

Утром российские фондовые индексы и рубль вновь выйдут в минус, так как поводов для оптимизма за рубежом все еще нет, а продажи лишь ускоряются. На фоне мировой паники к коррекционному снижению перешло и золото, котировки которого опустились к 1630 долл за унцию и с технической точки зрения могут стремиться к 1600 долл. Последнее означает, что акциям Полюса и Полиметалла в конце недели вряд ли удастся обновить исторические максимумы.