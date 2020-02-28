Прогноз результатов "Ростелекома" за IV квартал по МСФО: выручка выросла на 3,5% г/г
Ростелеком 3 марта опубликует финансовые результаты за 4К19 и 2019 г. и проведет телефонную конференцию с инвесторами.
Мы ожидаем следующую динамику финансовых результатов:
— выручка за 4К19 может вырасти на 3,5% г/г – во многом за счет выручки от широкополосного доступа в интернет (ШПД) (+4% г/г), оптовых услуг (+5% г/г), платного ТВ (+7% г/г), дополнительных и облачных услуг (+15% г/г) и иных услуг (+7% г/г), которые могут быть частично компенсированы продолжившимся структурным падением выручки от фиксированной телефонии (-11% г/г);
— OIBDA за 4К19 может снизиться на 7% г/г вследствие превышения темпов роста чистых денежных операционных затрат над темпами роста выручки, а также на фоне снижения дохода от продажи основных средств по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом OIBDA рентабельность может снизиться более чем на 2 п.п.;
— Чистая прибыль (скорректированная) за 4К19 может незначительно уменьшиться, т.к. снижение OIBDA может быть компенсировано ростом прибыли Tele2, которая учитывается в составе доли прибыли от ассоциированных компаний.
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