Сбербанк станет привлекательным для покупки с улучшением настроения на мировых рынках
Чистая прибыль банка в 4К19 составила 212 млрд руб. (+20.3% г/г), что предполагает аннуализированный RoE 19.4%. Опубликованная чистая прибыль оказалась на 6% выше консенсуса. Чистый процентный доход увеличился на 4.6%г/г / 4.8% кв/кв до 371 млрд руб., а рентабельность чистой прибыли составила 5.5% (против 5.6% за 4К18 и 5.3% за 3К19) на фоне дальнейшего снижения стоимости фондирования — до 3.9% (против 3.8% в 4К18). Чистый комиссионный доход вырос на 23.6% г/г / 14.1% кв/кв до 148 млрд руб. (на 4% выше консенсуса). Чистая прибыль за 2019 выросла всего на 1.6% г/г до 845 млрд руб. (20.2%). Тем не менее с корректировкой на продажу Denizbank, чистая прибыль банка увеличилась на 10% г/г до 915 млрд руб. Отчисления в резервы увеличились на 13% г/г до 41 млрд руб., что предполагает стоимость риска 0.8% — ниже консенсуса (1%).
Хорошие результаты, чистая прибыль выше консенсуса, преимущественно из-за снижения отчислений в резервы и торговых операций. При коэффициенте 50% Сбербанк должен выплатить дивиденды в размере 18.7 руб. на акцию, что предполагает доходность 7.7% и 8.4% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно — это хороший уровень, на наш взгляд. Мы полагаем, что как только настроения на мировых рынках улучшатся, Сбербанк может стать привлекательной возможностью для покупки.
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