Российская валюта попала под раздачу на forex-рынке. В утренние часы рубль торгуется немногим ниже отметки 67 в паре с долларом и 71.5 в паре с евро, оставаясь под давлением на фоне резкого ухудшения настроений на глобальных площадках в последние дни из-за распространения нового коронавируса за пределами Китая.

Одним из ключевых факторов для рубля в текущих условиях является ситуация на нефтяном рынке, так как цены на нефть снизились до того уровня, при котором их корреляция с рублем достигает максимальных значений. Дополнительным фактором, который может оказать давление на весь блок валют развивающихся стран, выступает эскалация вооруженного конфликта между Сирией и Турцией.

В утренние часы сообщается, что президент Турции Р. Эрдоган после атаки сирийской армией позиций турецких военных объявил вооруженные силы Сирии вражескими целями, а глава Минобороны Турции возглавил вооруженную операцию в Сирии. Сегодня риски по рублю все еще смещены в сторону ослабления. Давление на рубль может усилиться перед выходными и завтрашней публикацией индексов деловой активности PMI в Китае

На глобальных площадках настроения инвесторов остаются паническими в условиях повышенного уровня страха из-за распространения нового коронавируса за пределами Китая. Американский фондовый индекс S&P500 за последние несколько дней уже упал более чем на 12%, что является наиболее резким падением со времен кризиса 2008-2009 годов. В утренние часы фьючерсы на американские индексы продолжают снижаться на 1.5%, а на азиатских площадках паника приобрела еще более сильный характер. Отметим, что вчера второй день подряд рост числа заболеваний коронавирусом за пределами Китая оказался выше, чем в КНР, а число случаев заболевания в Южной Корее превысило 2000 человек. На фоне повышенного спроса на защитные активы доходности по 10-летним облигациям США достигли исторически максимальных отметок, а рынок заложил в ожидания уже 3 снижения ставки ФРС в текущем году.

При этом вероятность снижения ставки на мартовском заседании, исходя из фьючерсов, уже приблизилась к 50%. Пока представители ФРС явным образом не сообщали о смягчении монетарной политики из-за рисков, связанных с коронавирусом, однако сегодня в вечерние часы на эту тему может высказаться президент ФРБ Сент-Луиса Д. Буллард. Тем не менее, даже в случае готовности регулятора пойти на снижение ставки, эффективность стимулирования спроса монетарными методами в условиях сокращения совокупного предложения вызывает вопросы. В преддверии выходных и завтрашней публикации индексов деловой активности PMI в Китае основные финансовые активы сегодня могут продолжить падение.