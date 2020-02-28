Вчера доходности ОФЗ, следуя за российской валютой, прибавили от 6 до 17бп, вернувшись на уровень начала февраля, когда рынок еще не получил мягких сигналов от Банка России. Оборот торгов поставил двухнедельный рекорд и составил почти 45 млрд руб.

Банк России опубликовал январские данные об объемах вложений нерезидентов в ОФЗ. Совокупные инвестиции установили исторический максимум, пробив отметку в 3 трлн руб., и составили 3014 млрд, прибавив 144 млрд руб. по сравнению с декабрем. Доля иностранцев в общем объеме рынка ОФЗ увеличилась на 1.9% и составила 34.1%, приближаясь к историческому максимуму марта 2018 года, когда она была на уровне 34.5%. Доля, скорректированная на ОФЗ, выпущенные для докапитализации банков, и ОФЗ-Н, составила 38.6%, что на 2.2% больше значения на 1 января.

В целом рост вложений нерезидентов был оправдан в ожидании смягчения политики ЦБ, тем не менее, конъюнктура последних дней февраля может несколько подпортить статистику по вложениям.



