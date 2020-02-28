Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по итогам февраля может снизиться до 33,8%
Центробанк вчера сообщил, что в январе иностранные инвесторы приобрели ОФЗ на сумму 144 млрд руб., и совокупный объем их вложений достиг 3 044 млрд руб. Доля вложений нерезидентов на рынке ОФЗ увеличилась на 2 п. п. до 34,1%. Ее увеличению способствовали не только покупки этих бумаг иностранцами, но и погашение ОФЗ, принадлежавших локальным инвесторам, на сумму 250 млрд руб.
До начала волны продаж мы полагали, что в феврале иностранцы купят ОФЗ еще приблизительно на 150-200 млрд руб. Однако с учетом того, что иностранные инвесторы не только перестали покупать эти бумаги, но и активно продают их, объем покупок нерезидентами по итогам месяца, скорее всего, окажется гораздо скромнее — около 75 млрд руб. Если это действительно окажется так, то доля нерезидентов на рынке ОФЗ по итогам февраля может немного снизиться — до 33,8%.
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