Центробанк вчера сообщил, что в январе иностранные инвесторы приобрели ОФЗ на сумму 144 млрд руб., и совокупный объем их вложений достиг 3 044 млрд руб. Доля вложений нерезидентов на рынке ОФЗ увеличилась на 2 п. п. до 34,1%. Ее увеличению способствовали не только покупки этих бумаг иностранцами, но и погашение ОФЗ, принадлежавших локальным инвесторам, на сумму 250 млрд руб.

До начала волны продаж мы полагали, что в феврале иностранцы купят ОФЗ еще приблизительно на 150-200 млрд руб. Однако с учетом того, что иностранные инвесторы не только перестали покупать эти бумаги, но и активно продают их, объем покупок нерезидентами по итогам месяца, скорее всего, окажется гораздо скромнее — около 75 млрд руб. Если это действительно окажется так, то доля нерезидентов на рынке ОФЗ по итогам февраля может немного снизиться — до 33,8%.



