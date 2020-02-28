Получили то, что и должны были получить. И ведь сейчас многие аналитики с чувством удовлетворения скажут: Ну, мы же говорили! Мы вас предупреждали! Да, это должно было случиться и это случилось. Что называется, против природы не попрёшь… COVID-19 все же заразил фондовый рынок, который до самого последнего упирался и делал вид, что ничего не происходит. Но после вчерашнего сильнейшего падения даже не верится, что еще неделю назад индексы находились на своих исторических максимумах. Эй, где вы, максимумы? Скрылись в облаках? Печалька, однако.

Всю первую половину торгов рынки все же пытались делать вид, что силы еще есть и они могут противостоять паническим настроениям. Где-то в середине основной торговой сессии некоторым могло даже показаться, что ситуация нормализуется и индексы имеют шансы выйти по крайней мере к нулевым отметкам, но… Это "НО" и есть самое страшное, что может случиться в настоящий момент на рынке. Где-то во второй половине основной торговой сессии на арену вышли тяжеловесы — фонды, работающие с "домохозяйками". И начали продавать. И результат этого мы тут же увидели по итогам торгов — рынок рухнул на 4,5% на максимальных с 24 декабря 2018 года оборотах. И все понимают, что это была разминка. И если у "домохозяек" действительно сдадут нервы, то только SHORT на всё спасет Остапа Бендера от катастрофы.

Распродажа была настолько массовой и всеобъемлющей, что для того, чтобы посчитать количество акций в индексе S&P500, которые закрыли день в плюсе достаточно пальцев одной руки.

Кому больше всего досталось в этом коронавирусном побоище? Здесь особо гадать не стоит. Максимальный удар пришелся на те сектора, которые непосредственно зависят от развития темпов эпидемии. А это, прежде всего, потребительский сектор, сектора, связанные с транспортной инфраструктурой, а также — банки. Ну, и конечно же нельзя не упомянуть многострадальную нефтянку, где, кажется, уже формируется редко встречающийся паттерн под названием "полный Армагеддон". Так, акции нефтяного гиганта Exxon Mobil (XOM, —6,02%) рухнули уже до уровня, на котором они находились более 15 лет назад. И это еще явно не конец.

А вот относительно лучше всех смотрятся сейчас акции биотехнологического сектора. Правда, слово "лучше" к текущей ситуации все же не очень применимо. Минус 3% в среднем по сектору все же слабое утешение для инвесторов. Но всё же именно с компаниями этого сектора связаны сейчас все надежды человечества на запуск реально действующих лекарств для лечения COVID-19.

Ожидания рынка 28 февраля

Все пропало, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает! Так и хочется цитировать классику и вспоминать заодно классические ситуации развития панических распродаж. Паника идет по нарастающей — виток за витком нагнетается обстановка, и нервные инвесторы тысячами и десятками тысяч звонят своим инвестиционным консультантам с одним единственным вопросом — что делать? А те совершенно спокойно отвечают им, что поздно пить "Боржоми"! Надо это было делать тогда когда им советовали быть осторожнее, подумать о рисках, что-то сделать для их снижения и перетряхнуть портфель в пользу менее рисковых активов. Но ведь основная масса инвесторов пропускает эти советы мимо ушей. О какой продаже акций может идти речь, когда рынки находятся на своих исторических максимумах! Ну а теперь каждый получает то, что заслужил.

Пока больше всех паникует Европа, где все индексы снижаются сегодня на 4 — 5 процентов. Но Европе, наверное, положено, потому что именно там наблюдаются, пожалуй, максимальные темпы прироста заболевших. В Штатах инвесторы пока еще надеются, что пронесет. Но и здесь пружинка panic sell начинает разжиматься и вчерашние —4,5% по индексам могут еще показаться милым спуском с маленькой горочки. Поэтому расслабляться точно не стоит. Да и повода для расслабления сегодня на рынках вообще не видать.

В такой ситуации стоит прежде всего сохранять спокойствие и не лезть в рынок. Покупать еще рано, а продавать, если вы не спекулянт, тоже не стоит. Так как все же рынок упал уже очень прилично, то в любой момент даже при маленьком позитиве отскок может быть очень сильным. Хотя конечно же, рынок нацелился сейчас на достижение более низких уровней. Куда именно мы идем? Это плохо прогнозируемо, но первая остановка должна быть где-то на уровнях 2800 — 2850 пунктов по индексу S&P500, что на 4 — 5 процентов ниже текущих цен. Вот там и будет ключевая развилка — либо мы наконец-то пойдем ломать 10-летний, а точнее уже почти 11-летний, восходящий тренд, либо на этом остановимся и, может быть, начнем потихоньку восстанавливаться. Единственно, о чем можно более — менее уверенно сейчас сказать, так это то, что резкого восстановления котировок как это было в начале 2019 года вплоть до полного понимания проблемы, связанной с эпидемией COVID-19, точно не будет.

Поэтому всем инвесторам можно пожелать спокойствия и терпения. Как говаривал в свое время царь Соломон: Все проходит, пройдет и это! Так что держитесь!



