Возможно, котировки акций китайской поисковой системы Baidu, Inc (BIDU) проходят разворот в соответствии с тенденциями на китайском и глобальном фондовом рынке. Результаты компании по итогам четвертого квартала 2019 года оказались лучше ожиданий, однако прогнозы менеджмента на первый квартал пессимистичны. Прибыль Baidu увеличилась до 6,3 млрд юаней ($970 млн) с 2,1 млрд за аналогичный период 2018 года. Скорректированная EPS удвоилась, достигнув 26,54 юаня на ADR.

Интересно, что прогнозы аналитиков по выручке на текущий квартал лучше, чем ожидания менеджмента: 24,07 млрд юаней против 21 млрд юаней. Стоит учитывать, что таргет аналитиков по основным показателям — это достаточно инертный показатель. По мнению генерального директора Baidu Робина Ли, восстановление экономики после вспышки вируса по-прежнему будет долгосрочным проектом. Компания ожидает падения в первом квартале основной выручки продаж от рекламы на 10-18%, а именно эта статья доходов является ключевой. Также сильно пострадал сегмент офлайн-рекламы.

В то же время сглаженные по году показатели спроса на рекламу могут стать лучше прошлогодних. В компании отметили, что сотрудники постепенно возвращаются в офис, строго придерживаясь мер безопасности. Это дает основание надеяться на рост объема маркетинговых услуг ближе к концу квартала.

Считаем наиболее перспективным направлением для Baidu продажу подписки на iQIYI (видеосервис, местный аналог Netflix), который конкурирует с поддерживаемыми Alibaba Tencent Video Youku и Tencent Holdings. Продажи подписки на iQIYI подскочили на 7%, до 7,5 млрд юаней. Число подписчиков достигло 106,9 млн.

Считаем прогнозы руководства Baidu на первый квартал реалистичными, но даже при этом текущее падение бумаг компании на Nasdaq может продолжиться до уровней поддержки $100 и $93,39.