Российский рубль вошел в зону турбулентности, котировки доллара к концу недели превысили важный уровень сопротивления в 67 рублей, а евро 74. Понятно, что в основном ситуацию определяют внешние риски, связанные с распространением эпидемии коронавируса по миру.

Возникает основной вопрос – что в данной ситуации будет делать регулятор, Банк России? Раньше при возникновении высокой волатильности ЦБ использовал механизм бюджетного правила и просто переставал покупать валюту для Минфина, что стабилизировало ситуацию.

Как мы помним, случилось это после преодоления долларом уровня 70. Думаю, что сейчас ситуация несколько иная: раньше 72 каких-либо действий ЦБ ждать не стоит. Да, возможны вербальные интервенции, но мы не забываем, что ЦБ еще собирается снижать ставку и главной задачей для него остается повышение темпов роста экономики и реализация нацпроектов. Заставит ли коронавирус изменить эти таргеты, мы узнаем очень скоро, возможно, уже на следующей неделе.