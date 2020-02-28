Спрос на российских финансовых рынках поддерживает в первую очередь снижение сравнительных показателей ставок и инфляции в нашей стране по сравнению с западными. Доля рублевых активов отечественных банков к началу 2020 года достигла максимума за 12 лет на уровне 80%.

Однако в середине января у иностранных инвесторов стал слабеть аппетит к риску, как следствие, ставки защитных инструментов двинулись вниз. Важной проблемой для инвесторов в риск традиционно является активизация долговой эмиссии в США, она отвлекает денежные ресурсы на рынок госдолга. К тому же размещение активизируется в момент, когда рост капитализации западных фондовых рынков заметно опережает динамику реальной экономики. Фактор коронавируса явился триггером для распродажи, необходимой для ослабления среднесрочных инвестиционных рисков. В таких условиях американским финансовым властям удастся достаточно комфортно разместить долг.

Из-за ослабления внешнего спроса реакция российского рынка на последнее понижение ставок ЦБ оказалась слабой. При этом в России намечается формирование рисков дефицита ликвидности под влиянием действий регуляторов. Увеличение денежной базы в нашей стране в последние месяцы идет медленнее, чем предполагалось динамикой объема ЗВР.

Результатом стало повышение оценочных рисков и снижение рынка. Полагаю, что в ближайшие недели фондовые площадки будут консолидироваться в широком ценовом диапазоне.

Во втором квартале объем американской долговой эмиссии сократится, так что вероятность нового заказа на негативную рыночную информацию, способствующую повышению спроса на низкую доходность, уменьшится.

С учетом соглашения ОПЕК+ и усиления проблемы дефицита нефти и металлов, а также сильных монетарных факторов, из-за которых растет спрос на активы, защищающие вложения от инфляции, вероятность повторения ситуации 2014-2016 гг. я оцениваю в 20%.

СМИ практически не уделяют внимания мерам стимулирования и поддержке внешнего спроса в КНР и Японии, а их не стоит недооценивать.

Китайские власти создают условия для доступа иностранных инвесторов на рынок при поддержке крайне важных изменений в монетарной политике. Это означает, что на инвестиции в рискованные активы спрос достаточно высок. Главная хорошая новость из Китая последних дней – запуск пилотной программы торговли фьючерсами на гособлигации. Эта программа способна существенно расширить круг потенциальных инвесторов китайского долгового рынка. Еще одной ее задачей является ремонетизация экономики. Денежная база в КНР последние кварталы растет быстрее, чем денежные агрегаты и ВВП. Это, в свою очередь, традиционно отыгрывается снижением оценки кредитно-инфляционных рисков и улучшением среднесрочной динамики на финансовых рынках Китая.

После завершения активной долговой эмиссии в США в первом квартале именно новости о стимулировании экономики Китая попадут в фокус внимания СМИ и участников рынка, что приведет к возобновлению стабильного роста на сырьевых и фондовых площадках.

На данный момент среднесрочные показатели спроса и предложения на рынке нефти сбалансированы. Согласно январскому отчету ОПЕК, во втором полугодии 2019 года на рынке сложился дефицит нефти примерно в 1% от размера баланса (1 млн баррелей в день). По итогам 2020 года ожидается дефицит и профицит около 1% и 0,7% от баланса годового спроса и предложения. Эти оценки сделаны на основе текущего предложения нефти, утвержденного соглашением ОПЕК + и равного 29,6 млн баррелей в день. Предстоящий в начале марта саммит ОПЕК скорректирует указанные оценки в соответствии с имеющейся у него информацией об уровне рисков.

Что касается коронавируса, то, для значимого влияния распространения какого-либо заболевания на экономику количество случаев заражения в мире должно исчисляться десятками миллионов. На сегодня этот число на три порядка ниже, если конечно верить публикуемой в экономических СМИ статистике китайского коронавируса.

Таким образом, говорить о реальном снижении спроса на нефть из-за вспышки неизвестной ранее инфекции, не приходится. Однако остаются трудно контролируемые нерыночные меры регуляторов отдельных стран, способные искусственно ограничить экономический спрос, поводом для которых является информация СМИ о распространении коронавируса. Это традиционный, неоднократно отмечавшийся ранее риск для любых рыночных прогнозов.

Решения ОПЕК+ по итогам мартовского саммита будут реакцией именно на риски искусственного, нерыночного регулирования цен, ответом на которое было и само соглашение об ограничении добычи, принятое в 2016 году.

Наша цель по нефти Brent на второе полугодие 2020 года остается на уровне $70. Также мы рассчитываем на восстановление рынка в ближайшие кварталы выше 3200 пунктов по индексу Мосбиржи.