Курс рубля на завершающейся укороченной неделе продемонстрировал резкое падение против основных резервных валют на фоне страхов перерастания коронавируса в пандемию и масштабного срабатывания маржин-коллов у игроков на различных торговых площадках. Курс доллара обновил максимум с января 2019 года (67,65 рубля), евро – с марта 2019 года (74,74 рубля).

Фактором курсовой динамики рубля стало резкое падение аппетита к риску среди глобальных инвесторов. Рынок нефти провалился ниже психологически значимого уровня 50 долларов за баррель марки Brent. Мировые фондовые рынки продемонстрировали падение, аналогичное обвалу 2008 года, когда катализатором финансового кризиса стало фиаско рынка облигаций в США, за которым последовало банкротство одного из столпов американской финансовой системы — банковского конгломерата Lehman Brothers.

Дополнительным специфическим фактором давления на рубль стало обострение напряженности между Россией и Турцией и рост внимания НАТО к этому из-за разногласий по поводу сирийского Идлиба.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю подскочил на 3 рубля до уровня 67,1 рубля, евро — на 4,3 рубля до 73,8 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом упала в район 3,35 тысячи против 3,7 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОПАЛ В ПАНИКУ

Рубль начал торговую неделю резким ослаблением против основных резервных валют. Пока в России были длинные выходные, на мировых торговых площадках резко упал аппетит к риску. Инвесторы продолжили переживать за распространение коронавируса за пределами Китая и закладывали в котировки рисковых активов страхи по поводу замедления мировой экономики.

При этом заметных продаж валюты в рамках пика налогового сезона февраля в России не отмечалось, что не дало рублю шанса на устойчивость.

Сводки о распространении коронавируса в мире стали главным аргументом для рублевых "медведей" в их игре.

Так, в первой половине недели в Китае за сутки число зараженных росло на 400, приближаясь к 80 тысячам человек, в Южной Корее — на 169, превышая 1 тысячу человек. Напугало всех начало распространения коронавируса в Италии, где его вспышка привела к нескольким сотням случаев инфицирования. Появились зараженные в Германии и Австрии.

В середине недели рынки попытались стабилизироваться, что поддержало и рубль. Словесные интервенции Минфина РФ пришлись как нельзя кстати. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что не видит угрозы для финансовой стабильности на фоне распространения коронавируса, хотя о его влиянии на экономический рост говорить пока сложно.

Минфин даже осмелился разместить рублевые госбумаги на очередном аукционе. Впрочем, сдержанный спрос сигнализировал о неопределенности на рынке. Ведомство на безлимитном аукционе в среду разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 9,082 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 13,302 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

Вторая половина и особенно концовка недели стала "черной" для рубля. Российская валюта провалилась к основным резервным валютам на фоне биржевой паники, охватившей основные мировые торговые площадки. У игроков срабатывали стоп-лоссы на фоне маржин-коллов. Индекс Dow Jones в четверг понес самые большие дневные потери с кризиса 2008 года, катализатором которого стало банкротство Lehman Brothers. Подобные ассоциации поддерживали панические настроения. Рынок нефти вечером на таком фоне обновил минимум с июля 2017 года, упав до 48,95 доллара за баррель сорта Brent. Всего за неделю "черное золото" потеряло около 17,5%.

Свой вклад внесло обострение геополитического фона из-за накалившейся обстановки вокруг Сирийского Идлиба. 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ — ред.) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась. Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

На том фоне перспективы отскока рубля вверх выглядят нерадужными, хотя коррекция валюты РФ вверх и назрела. Скорее всего, все определит динамика мировых рынков, надеющихся на "спасательные меры" крупнейших мировых центробанков по накачиванию финсистем ликвидностью.