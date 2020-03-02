Прогноз результатов "Ростелекома" по МСФО за IV квартал: выручка вырастет на 4,6% г/г
Прогнозируем рост выручки на 5% год к году и рентабельность по OIBDA на уровне 28,9%. Завтра, 3 марта, Ростелеком (RTKM RX – ДЕРЖАТЬ) опубликует отчетность за 4 кв. 2019 г. по МСФО. Мы ожидаем, что компания покажет увеличение выручки на 4,6% (здесь и далее – год к году) до 91,2 млрд руб. (1,4 млрд долл.) и рост OIBDA на 1,1% до 26,3 млрд руб. (414 млн долл.) при рентабельности по OIBDA на уровне 28,9%, что предполагает ее снижение на 1,0 п.п. Чистая прибыль, как мы прогнозируем, увеличится на 7% до 4,2 млрд руб. (66 млн долл.).
По нашим оценкам, выручка Ростелекома от услуг фиксированной телефонии в 4 кв. 2019 г. сократится на 12% до 14,9 млрд руб. (234 млн долл.). Доходы от услуг платного ТВ увеличатся на 5% до 9,6 млрд руб. (151 млн долл.), а от присоединения и пропуска трафика сократятся на 5% до 7,9 млрд руб. (138 млн долл.). Мы ожидаем, что выручка от ШПД вырастет на 4% до 22,2 млрд руб. (384 млн долл.). Денежные операционные расходы, согласно нашему прогнозу, увеличатся на 4% до 64,9 млрд руб. (1,0 млрд долл.), включая 28,2 млрд руб. (443 млн долл.) расходов на персонал (плюс 8%) и 15,7 млрд руб. (246 млн долл.) расходов на присоединение и пропуск трафика (минус 1%).
Мы ожидаем, что результаты Ростелекома за 4 кв. 2019 г., как и в предыдущих кварталах, отразят способность компании компенсировать падение доходов от традиционных сегментов бизнеса ростом новых направлений. Компания недавно закрыла сделку по получению контроля над Т2 РТК Холдингом (Tele2), что приведет к консолидации его операций в отчетности Ростелекома в будущем. Мы сохраняем для акций Ростелекома рекомендацию ДЕРЖАТЬ.
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