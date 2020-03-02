Опасения по поводу коронавируса продолжают определять настроения на рынках. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса с высокого до очень высокого. О первых случаях заболевания уже сообщили Мексика и Исландия. Самый резкий рост численности заболевших был зафиксирован в Южной Корее, Италии и Иране. Между тем масштаб ограничений на транспортное сообщение в мире продолжил расширяться. На этом фоне на рынках акций индекс MSCI EM снизился на 2,4%, Shanghai Composite и Nikkei 225 – на 3,7%, DAX – на 3,9%, FTSE 100 – на 3,2%, S&P 500 – на 0,8%. Индекс волатильности VIX прибавил 1 пункт, закрывшись на отметке 40 пунктов. Цена нефти Brent опустилась на 3,2%, до 49,7 долл./барр.

На этой неделе в центре внимания будет публикация глобальных индексов PMI, которые могут дать первое представление о влиянии коронавируса.

В пятницу на денежном рынке отмечалось сильное повышательное давление. Котировки FRA выросли на 20–30 бп, в том числе 9x12 и 1x4 FRA повысились до 6,28% и 6,36% соответственно. Трехмесячная ставка Mosprime закрылась на уровне 6,26% (+3 бп). В аналогичном направлении торговались ставки NDF: в частности, 3-месячная ставка поднялась на 21 бп (до 5,94%), а 12-месячная прибавила 22 бп (до 5,64%). Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа в пятницу составила 6,30 (+27 бп), однако закрытие произошло на более низком уровне в 5,63% (-12 бп). Индекс RUSFAR поднялся до 6,04% (+7 бп). Российские компании в пятницу платили налог на прибыль, последний из подлежащих уплате в феврале, что, вероятно, привело к оттоку ликвидности из банковской системы и подтолкнуло вверх ставки.

Однако определяющее влияние на рынок, как мы полагаем, оказали сокращение длинной позиции в рубле и пересмотр инвесторами ожиданий в отношении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

По нашим расчетам, на текущих уровнях в качестве базового сценария рынок начинает закладывать в цены сохранение ключевой ставки ЦБ без изменений в ближайшие месяцы. Между тем мы по-прежнему считаем, что, несмотря на усиление волатильности в рубле, в марте Банк России может понизить ставку с учетом сдержанного инфляционного давления.