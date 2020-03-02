Опасения по поводу коронавируса продолжают определять настроения на рынках. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса с высокого до очень высокого. О первых случаях заболевания уже сообщили Мексика и Исландия. Самый резкий рост численности заболевших был зафиксирован в Южной Корее, Италии и Иране. Между тем масштаб ограничений на транспортное сообщение в мире продолжил расширяться. На этом фоне на рынках акций индекс MSCI EM снизился на 2,4%, Shanghai Composite и Nikkei 225 – на 3,7%, DAX – на 3,9%, FTSE 100 – на 3,2%, S&P 500 – на 0,8%. Индекс волатильности VIX прибавил 1 пункт, закрывшись на отметке 40 пунктов. Цена нефти Brent опустилась на 3,2%, до 49,7 долл./барр. 

На этой неделе в центре внимания будет публикация глобальных индексов PMI, которые могут дать первое представление о влиянии коронавируса. 

В пятницу на денежном рынке отмечалось сильное повышательное давление. Котировки FRA выросли на 20–30 бп, в том числе 9x12 и 1x4 FRA повысились до 6,28% и 6,36% соответственно. Трехмесячная ставка Mosprime закрылась на уровне 6,26% (+3 бп). В аналогичном направлении торговались ставки NDF: в частности, 3-месячная ставка поднялась на 21 бп (до 5,94%), а 12-месячная прибавила 22 бп (до 5,64%). Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа в пятницу составила 6,30 (+27 бп), однако закрытие произошло на более низком уровне в 5,63% (-12 бп). Индекс RUSFAR поднялся до 6,04% (+7 бп). Российские компании в пятницу платили налог на прибыль, последний из подлежащих уплате в феврале, что, вероятно, привело к оттоку ликвидности из банковской системы и подтолкнуло вверх ставки.

Однако определяющее влияние на рынок, как мы полагаем, оказали сокращение длинной позиции в рубле и пересмотр инвесторами ожиданий в отношении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

По нашим расчетам, на текущих уровнях в качестве базового сценария рынок начинает закладывать в цены сохранение ключевой ставки ЦБ без изменений в ближайшие месяцы. Между тем мы по-прежнему считаем, что, несмотря на усиление волатильности в рубле, в марте Банк России может понизить ставку с учетом сдержанного инфляционного давления.

В пятницу давление на рынки локальных облигаций развивающихся стран возросло. Длинные бенчмарки ЮАР, Мексики, Индонезии и Турции за день прибавили в доходности 20–35 бп. Аналогичная картина наблюдалась и на российском рынке, при этом существенно возросла и торговая активность: оборот на МосБирже подскочил до 67,2 млрд руб., почти вдвое превысив среднее значение за последний месяц.
Почти 90% всех объемов пришлось на длинные и среднесрочные выпуски с фиксированным купоном. Судя по всему, нерезиденты активно сокращали свои позиции в российских бумагах, что стало основным драйвером пятничных торгов. За первые несколько часов кривая сместилась вверх примерно на 40 бп. Однако позднее часть потерь удалось отыграть, и длинные ОФЗ закрылись выше в доходности на 20–25 бп.  Инфляционные линкеры выросли в доходности примерно на 15 бп, в том числе ОФЗ-52002 закрылся на отметке 2,77%. Вмененная инфляция повысилась на 9 бп, до 3,47%, максимума с августа прошлого года.
Мы полагаем, что в ближайшее время участники рынка продолжат закладывать в цены проинфляционный эффект от недавнего ослабления рубля, что приведет к дальнейшему повышению вмененной инфляции. Ее значения, оцененные по обоим обращающимся на рынке линкерам, остаются существенно ниже целевой инфляции ЦБ (4%). Мы считаем это неоправданным с учетом наших ожиданий разворота инфляции в этом году.