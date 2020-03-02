По сообщению газеты Ведомости, Газпром рассматривает возможность строительства газохимического комплекса на Ямале. Общая стоимость проекта оценивается в 14,1 млрд долл. По данным газеты, компания ведет переговоры о привлечении в проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовской SABIC и азербайджанской SOCAR. 70% (9,9 млрд долл.) из общей суммы инвестиций планируется профинансировать за счет заемных средств.

Окончательное решение о реализации проекта еще не принято. Проект предусматривает строительство газоперерабатывающего завода мощностью переработки 40 млрд куб. м природного газа в год, способного производить 37,8 млрд куб. м метана, 2,3 млн т этана и 0,8 млн т СУГ, а также полиэтиленового завода номинальной мощностью 2,1 млн т в год, использующего этан и СУГ в качестве сырья. Согласно предварительной оценке, строительство газоперерабатывающего завода обойдется в 4,3 млрд долл., инвестиции в завод по производству полиэтилена составят 9,8 млрд долл. Сырьевой базой нового комплекса должны стать месторождения Бованенковского кластера (Харасавэйское, Бованенковское и Крузенштернское), а также другие расположенные на Ямале месторождения. По словам источников газеты, рассматривается вариант добычи газа с большим содержанием этана из нефтяных пластов глубокого залегания, которые Газпром передал Газпром нефти. Поставка готовой продукции покупателям может быть налажена по Северному морскому пути.

В материале Russian Oil and Gas Profitability Wandering от 19 февраля 2018 г. мы писали о том, что сегмент нефтехимии может быть одним из самых рентабельных в российской нефтяной отрасли. В настоящий момент доходность новых инвестиций в этот сегмент является одной из самых высоких среди смежных отраслей.

Тем не менее стоит отметить, что маржа нефтехимического сегмента за последние два года снизилась, и цены на полиэтилен и полипропилен опустились с 1 471 долл./т до 1031 долл./т и с 1 483 долл./т до 1 075 долл./т соответственно. Поскольку окончательное решение пока не было объявлено, мы считаем новость нейтральной.

Хотя намерение Газпрома диверсифицировать свою базу доходов может быть в целом позитивным, экономика проекта будет зависеть от цен на ключевые продукты нефтехимии в будущем. Также стоит отметить, что российское правительство оказывает поддержку локальным нефтехимическим проектам, предоставляя налоговые льготы для нафты (используется для дальнейшего производства продуктов нефтехимии), а также рассматривает возможности снижения налогов на СПГ и этан для новых проектов в отрасли.

Ранее сообщалось о том, что Газпром изучает возможность строительства газохимического комплекса предполагаемой мощностью 3 млн т полиэтилена и полипропилена на основе технологии МТО (метанол в олефины). Объем инвестиций оценивался в 1 трлн руб.