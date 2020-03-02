В пятницу, 28 февраля, мы опубликовали материал UC Rusal — 4Q19 trading update and earnings preview; volumes in line, VAP share lags, основные тезисы которого представлены ниже.

• Производство алюминия в объеме 949 тыс. т несколько превзошло наши ожидания благодаря тому, что производство на Саяногорском алюминиевом заводе было чуть больше нашей оценки.

• Производство глинозема составило 2,05 млн т, превысив наш прогноз на 8%, – это лучший результат, по меньшей мере, с 2014 г. Опережающий рост был обусловлен увеличением выпуска на заводах в Украине и Австралии.

• Как мы и ожидали, компания продолжила продавать алюминий из своих товарных запасов, аккумулированных в 2018 г. Объем продаж из запасов в 4к19, по нашим расчетам, достиг 90 тыс. т.

• Доля продукции с добавленной стоимостью в структуре продаж осталась на уровне предыдущего квартала – 40%. По этой причине премия в цене алюминия составила лишь 143 долл./т., что на 10% ниже нашей оценки.

• Исходя из объемов и цен реализации в отчетный период, выручка за 4к19, вероятнее всего, останется приблизительно на уровне предыдущего квартала. Учитывая невысокую рентабельность EBITDA в 8% на фоне падения цен на алюминий, рост цен на электроэнергию в Сибирском регионе и сезонный рост общих и административных расходов, по нашей оценке, приведет к сокращению EBITDA на 16% к/к, до 199 млн долл.

Вместе с тем свободный денежный поток может быть относительно высоким – 460 млн долл. (доходность за квартал – 5%) – благодаря дивидендам от Норильского никеля на сумму 560 млн долл. и вероятному дальнейшему высвобождению оборотного капитала (плановый показатель на весь 2019 г. равен 1 млрд долл., за 9м19 было высвобождено 700 млн долл.). На данном этапе намерения компании относительно дивидендов неясны, однако с учетом неблагоприятной конъюнктуры на рынке алюминия руководство, как мы полагаем, едва ли объявит о выплатах по итогам 4к19.

• Напомним, в 2020 г. компания переходит на полугодовую отчетность, поэтому следующие результаты за 1п20 будут опубликованы только в августе.



