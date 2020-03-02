Как и большинство ликвидных бумаг на российском рынке, в акциях Аэрофлота на предыдущей неделе проходила внушительная волна распродаж, а текущая неделя началась с отскока. На предыдущих торгах 28 февраля котировки в моменте достигали 3-годового минимума в области 90 руб.

Трендовые индикаторы в красных зонах, в то время как осцилляторы требуют разгрузки перепроданности. RSI отскакивает от 1,5-годовых минимумов, формируя стандартный сигнал на покупку. Но откат от 100 руб. намекает на временную слабость покупателей.

Во многом динамика зависит от общего рыночного фона. Сегодня отскок может получить развитие, но в случае новых негативных настроений на мировых рынках и российском в частности, акции вероятно окажутся под давлением. Весомым позитивным признаком может стать возврат выше 100 руб. Тогда ближайшими целями выступят 102,5, затем — 106 руб.

Завтра, 3 марта, Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019 г. При текущей ситуации на рынке влияние отчетности на котировки (в случае расхождения отчетности с ожиданиями инвесторов) может быть ограниченным.

Долгосрочные ожидания нейтральные. После пробоя достаточно серьезного сопротивления в районе 120 руб. распродажи возобновились. На фоне обвала на российском рынке акций в целом акции протестировали 3-годовой минимум. В случае последующего роста подтвердится долгосрочный боковик в диапазоне 90–120 руб.

Осцилляторы перешли в медвежьи зоны, пока без рисков перепроданности, что увеличивает шансы на падение. С технической точки зрения акции могут попытаться рвануть ниже 90 руб. также как и недавно пытались выйти наверх (пробой 120 руб.), затем вернуться обратно в боковик.

Уровни поддержки: 94,5 / 90 / 87,8

Уровни сопротивления: 98,2 / 100 / 102,5



