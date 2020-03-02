Прошедшая неделя повергла инвесторов в шок и трепет. Одна из худших недель в истории американского фондового рынка. И это уже неоспоримый факт. Потери на рынке росли столь стремительно, а значимые уровни поддержки пробивались настолько легко, что никто даже глазом моргнуть не успел, как индексы оказались в зоне коррекции, с потерями от 10,5 до 12,4 процентов.

Что примечательно в текущей ситуации, так это то, что защиты от падения не было нигде. Падало абсолютно все — и рынки акций, и товарные рынки, и доллар. Причем падали стремительно и в какой-то момент, как многим показалось, бесповоротно. Даже золото, на что многие надеялись, не выдержало пресса распродаж и потеряло за неделю почти 4%. Что уж говорить, например, о нефти, котировки которой снизились более чем на 17%. Короче, кошмар-кошмар!

На отраслевом уровне картина та же самая. Все вниз и не было нигде спасения загнанным в угол инвесторам. Причем в отдельных случаях было совершенно очевидно, что паникёры явно перестарались и отдельные акции стали уже неоправданно дешевы, например, такие как Exxon Mobil (XOM, +3,25%) и General Electric (GE, +4,72%). Какая бы ни была нефть, но Exxon Mobil по цене ниже 50 долларов — это вообще какой-то нонсенс. И это тут же оценили инвесторы и в пятницу мы уже увидели первые массовые покупки в этих акциях. Да и вообще, оценив всю критичность ситуации, ФРС, до этого молчавшая, дало ясно понять, что она готова вступить в бой с коронавирусной пневмонией и будет снижать ставки быстро и настолько, насколько понадобится, чтобы поддержать финансовые рынки и экономику в целом. За ФРС в субботу и воскресенье потянулись и другие центробанки, заявившие фактически о том же. Конечно неизвестно, смогут ли мировые центробанки победить COVID-19, но по крайней мере локально все эти заявления рынки действительно поддержали. Так, на американском рынке после заявления ФРС в пятницу во второй половине дня прошла некоторая стабилизация и даже появились первые покупки. Причем в секторах, которые всегда являются лидерами роста — в технологическом и в биотехе.

А вот кто пострадал от информации о снижении ставки на ближайшем заседании FOMC ФРС США так это крупнейшие банки. Но это естественно — снижение ставки для них как нож в горло. Поэтому пятничное падение таких финансовых монстров как JPMorgan Chase (JPM, —4,33%) или Wells Fargo (WFC, —3,81%) на 4% не должно никого удивлять.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже на прошедшей неделе было заключено рекордное количество сделок — более 1,77 миллиона с акциями 1 176 эмитентов. При этом общий оборот по всем сделкам за неделю составил почти 1,7 млрд. долларов США.

Центробанки, хоть и через колено, но все же смогли погасить панику на рынках. Конечно, еще не вечер, но по крайней мере хотя бы локально, но рынки получили некоторую передышку. И поэтому сегодня мы повсеместно наблюдаем отскок. Причем достаточно приличный. Ура! Правда тут же следует оговориться, что обстановка на рынке все равно очень и очень нервная. Инвесторы постоянно «оглядываются» по сторонам и ищут — где засада. Так, европейские индексы сегодня открывшись уверенным более чем 1-процентным ростом к 14-00 мск все свои достижения полностью растеряли и вновь скатились к нулевым отметкам. И итальянский индекс Миланской биржи, который на прошлой неделе хорохорился и держался лучше всех остальных своих европейских собратьев сегодня все же не выдержал давления информации о все новых и новых заболевших и ушел в глубокий минус с потерей более 2-х процентов. Так слишком уж радоваться все же не стоит.

Фьючерсы на основные американские индексы пока выглядят бодрячком и торгуются на отметках приблизительно на 1% выше закрытия пятницы. Но все же поручится, что торги пройдут сегодня на позитивной ноте, наверное никто не сможет. Вполне возможно, что решающим фактором, который определит итог сегодняшних торгов, станет выход данных по опережающему индексу менеджеров по продажам от института ISM по промышленности — ISM Manufacturing PMI, который выйдет в свет в 18-00. Аналитики хоть и ожидают небольшое снижение, но все равно он должен быть выше 50. Если мы увидим данные, соответствующие прогнозам, то это безусловно поддержит рынок и возможно после 18-00 начнутся более интенсивные покупки. В противном же случае, что называется пеняйте на себя.

И все же пауза в любом случае полезна. Кстати, вдвойне она полезна тем, кто до сих пор надеялся, что рынки могут расти бесконечно. Прошедшая неделя показала как может быть на самом деле — быстро и больно. И пока рынки потеряли какие-то несчастные 10%, то есть еще некоторое время осмыслить все происходящее и привести свои инвестиционные портфели в соотвествие с текущей действительностью.

И поэтому резюме на сегодняшний день, как всегда, достаточно банально — надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Поскольку сегодняшний отскок может оказаться банальной паузой в развитии понижательного тренда. Всем — спокойствия!