Раньше мы писали, что коронавирус был одной из главных тем недели вместе с сезоном отчетностей, праймериз, заседанием центробанков и т.д. Однако на прошедшей неделе коронавирус занял весь новостной поток и спровоцировал сильнейший недельный обвал рынков с октября 2008 года. Можно выделить 2 основные причины для паники: 1) экспоненциальный рост заболевших в Южной Корее и Италии, 2) комментарии властей, что эпидемия в таких странах как Франция, Германия, США – вопрос времени. В результате коронавирус вернул индекс S&P 500 к уровням апреля 2019 года, когда на повестке дня была только торговая война.

Несмотря на такую апокалиптическую картину, можно найти немало позитивных моментов, которые могут спровоцировать ралли на рынках в любой момент:

1) Рост числа заболевших в Китае замедлился до нескольких сотен в день, а общее число больных снижается уже вторую неделю. Если и дальше ситуация будет развиваться аналогично, то можно будет сказать, что Китай справился с инфекцией за 3 месяца, что служит хорошим индикатором для других стран.

2) Китайские компании, которые отчитывались на прошлой неделе за IV квартал, говорили о постепенном восстановлении деловой активности. Такие комментарии очень кстати, т.к. на выходных вышел индекс PMI в промышленном секторе, который рухнул до 35,7. Даже на пике кризиса 2008 года падение было не таким сильным. Понимание того, что ситуация в Китае начала выправляться, может удержать рынки от дальнейшего падения.

3) Монетарные власти по всему миру говорят о том, что готовы начать действовать в случае необходимости. Это означает, что мы можем увидеть новый раунд понижения процентных ставок.

Учитывая все это, мы считаем, что продавать акции и искать защиту от падения рынков уже поздно, тем более, что традиционные «защитные» активы тоже снижаются в цене. Тем инвесторам, кто хочет не остаться в стороне, мы рекомендуем обратить внимание на те акции, где негативный эффект от коронавируса уже известен. Например, акции китайских компаний. Ещё один хороший вариант – акции технологических компаний, где менеджмент уже понизил прогноз из-за вируса.

Макроэкономическая статистика

Прошедшая неделя вновь оказалась позитивной по части макроэкономической статистики. В США вышли хорошие данные по продажам на первичном рынке недвижимости, существенно выросли доходы населения, а заказы на товары длительного пользования сократились не так сильно, как ждал рынок. По итогам уточнения роста ВВП за 4 квартал без изменений остались показатели США и Франции. Китай возобновил публикацию статистики после перерыва на празднование нового года. От индекса деловой активности рынок не ждал ничего хорошего ввиду проблем с вирусом, но таких низких цифр предположить никто не мог. Непроизводственный PMI упал ниже 30 пунктов. Напомним, что этот индекс отражает ожидания руководителей компаний, фактические цифры мы увидим позже.

На этой неделе по индексу деловой активности отчитается США, в отличие от Китая здесь ожидания нейтральные. Также в США выйдет статистика по рынкам труда и безработице, прирост рабочих мест на уровне 170 тысяч можно считать очень хорошим. Консенсус ждёт сокращения дефицита торгового баланса по январской отсечке. Китай отчитается по торговле за февраль, это первая отчётность после появления коронавируса. Сокращение импорта и экспорта ожидается в районе 15%, профицит торгового баланса должен составить около 30 млрд. долларов. Ориентироваться на прогноз вряд ли стоит, слишком большая неопределённость. Тем не менее влияния на рынки это не окажет, вновь в центре внимания будет статистика по распространению вируса и действия властей.