Акции Mail.ru будут демонстрировать динамику лучше сырьевых компаний
На мой взгляд, локальные инвесторы порадуются тому, что акции Mail.ru будут торговаться в России. Большинство крупных компаний, которые разместились за рубежом, впоследствии прошли листинг на Мосбирже. Несмотря на встряску, игроки не утратили интерес к бумагам 2-3 эшелона.
Напротив, такие компании, как Yandex и Mail.ru будут демонстрировать динамику лучше сырьевых компаний за счет хорошей динамики финансовых показателей: выручка Mail.ru выросла на 22% за 2019 год, до 87 млрд. И пока нет сигналов, что бизнес интернет-компаний стагнирует в связи с ситуацией на рынке и в экономике.
Я даже не исключаю, что и другие компании, в том числе, HeadHunter на горизонте 2020-2021 гг. рассмотрят вопрос о листинге в России. Хотя, стоит отметить, что несмотря на высокий интерес российских игроков, ценообразование будет определяться на зарубежных площадках. Это хорошо видно на примере Yandex, в капитале которого участвуют иностранные инвесторы.
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