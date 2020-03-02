Если мы обратим внимание на доходность американских казначейских обязательств, то неуверенность рубля не будет казаться неожиданной. Доходность по 10-летним бумагам упала к середине европейской сессии до 1,06% по сравнению с 1,09% в утренние часы. Нефть также отскочила от отметки $52,0 за баррель Brent и вновь приблизилась к уровню $50. Тем не менее отметим то, что рубль активно реагировал на смену настроений на рынках, хоть и непродолжительную, укрепляя свои позиции. К 15:15 мск пара USD/RUB – 67,01 (+0,19%), EUR/RUB – 74,46 (+0,86%).

На момент написания обзора фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,4% в NASDAQ до 0,9% в S&P 500. Укрепление евро и иены говорит о том, что аппетиты к риску остаются слабыми. О том же свидетельствует падение доходностей по американским казначейским обязательствам. Инвесторов продолжает болтать от страхов по поводу последствий коронавируса до оптимизма поддержки со стороны центральных банков.

Однако главным риском может неожиданно стать проблемы с ликвидностью у финансовых организаций. Масштабное падение рынков после пиковых значений могло спровоцировать недостаток средств у банков или инвестиционных фондов.

Если в ближайшую неделю мы услышим о подобных событиях, то коронавирусный кризис покажется незначительным событием перед лицом финансового недоверия. ОЭСР прогнозирует, что мировая экономика в текущем году покажет рост в лучшем случае на 2,4% по сравнению с 2,9% в предыдущем прогнозе. В Goldman Sachs ожидают, что ставка по федеральным фондам США будет снижена на 50 базисных пунктов в ближайшее время.

Российский рынок столь же чутко реагирует на изменение внешней ситуации. Пока ведущие центральные банки не начнут действовать, настроение инвесторов будет оставаться мрачным. Поэтому нельзя исключать того, что индекс МосБиржи может упасть значительно ниже текущих значений, а рубль протестировать значения начала 2019 года.