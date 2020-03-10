Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи упал с 2785,08 п. до 2719,51 п., а РТС с 1299,69 п. до 1257,96 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1039 до $1,1305. Пара USD-RUB поднялась с 66,88 до 68,57, а EUR-RUB с 73,82 до 77,51. Нефть Brent подешевела с $50,52 до 45,70 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 2954,22 п. до 2972,37 п.

Коронавирус продолжает разрушать рынки. Инвесторы вполне справедливо опасаются падения потребительского спроса и деловой активности из-за распространения COVID-19. Центральные банки реагируют на это экстренными мерами, снижая ставки и предоставляя программы ликвидности. Россия обвалила цены на нефть, отказавшись от дальнейшего сокращения производства в рамках соглашения OPEC+. Данное обстоятельство резко повышает неопределённость для рубля и российского рынка акций. Китай на выходных сообщил о падении экспорта в феврале на 17,2%, а импорта на 4%. Сальдо торгового баланса КНР в феврале оказалось отрицательным на уровне $7,09 млрд. В США экономика пока чувствует себя вполне уверенно. Безработица упала до 3,5%, а число новых рабочих мест за февраль составило 273 тыс. при прогнозе 165 тыс. Впереди новая неделя тревог и оценки первых последствий COVID-19 для мировой экономики через призму статистики за февраль.

В понедельник Россия отдыхала. В остальном мире на рынках был полный разгром. ВВП Японии, по уточнённым данным, обвалился в IV квартале на 7,1% при ожиданиях падения на 6,6%. Германский экспорт в январе показал нулевое изменение динамики, а импорт вырос на 0,5%. Рост промышленного производства за январь составил 3,0% при ожиданиях более скромных 1,7%. Впрочем, все самое интересное происходило не в статистике.

Во вторник Китай опубликует данные по инфляции. Ожидается, что рост потребительских цен замедлится до 5,2% с 5,4% в январе, а цены производителей снизятся в годовом выражении до —0,3% с 0,1% в январе. На европейском отрезке торгов будут выходить данные по промышленному производству во Франции и Италии. Также выйдет очередная оценка ВВП еврозоны за IV квартал. В США из статистики только отчёт API по запасам нефти. В России выйдет отчётность по МСФО от «Юнипро», «ЛУКОЙЛ», «АЛРОСА», «Русагро».

Великобритания сообщит в среду об объёмах строительства за январь, а также промышленного производства. OPEC выпустит ежемесячный обзор рынка нефти. В США ожидается отчёт по потребительской инфляции за февраль. Ожидается, что CPI снизится до 2,2% в годовом выражении с 2,5% в январе, а Core CPI останется на уровне 2,3%. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России отчётность по МСФО от TCS Group, операционные результаты «АЛРОСА».

В четверг стоит обратить внимание на данные еврозоны по промышленному производству за январь. Ожидается падение на 3,4% в годовом выражении. ЕЦБ проведёт заседание по ставке. Впрочем, ставки, скорее всего, останутся на прежнем уровне, но регулятор может объявить о расширении программы выкупа активов. В США традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также цифры по ценам производителей. Ожидается, что PPI упадёт до 1,8% в годовом выражении с январских 2,1%, а вот Core PPI останется на уровне 1,7%. В России отчётность по МСФО от Банка «Санкт-Петербург».

Германия и Франция уточнят данные февральской инфляции в пятницу. В США выйдут данные по ценам импорта и экспорта, а также индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России опубликуют данные торгового баланса за февраль. Отчётность по МСФО предоставят «ЛСР», «РусАл»,

Рынкам было мало коронавирусной проблемы, поэтому появилась тема ценовой войны на рынке нефти. РФ отказалась расширять ограничения добычи. Саудовская Аравия ответила снижением цен для потребителей в Европе, Азии и США. По информации Wall Street Journal, арабская страна также намерена увеличить добычу для того, чтобы отнять долю РФ на глобальном рынке. Падение энергетического сектора американского рынка составило 20%. К примеру, бумаги Halliburton обвалились на 37,6%, а Exxon Mobil упали на 12,24%. Вслед за нефтяниками отправились их кредиторы. Акции J.P. Morgan рухнули на 13,55%, а Bank of America на 14,7%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась до 0,50%. Уже после разгромного дня на рынке президент США Д. Трамп объявил о возможных налоговых послаблениях по оплате труда. Это помогло фьючерсам на индексы выйти в плюс, но, естественно, не поправило разгромный итог дня. По итогам торгов DJIA обвалился на 7,79% до 23851,02 п., а S&P 500 на 7,60% до 2746,56 п.

Динамика азиатских рынков была преимущественно положительной. Падение цен на нефть в регионе рассматривают больше в ключе ситуации поддержки экономики. Позитивную роль также играют заявления о дополнительных стимулах. Министр финансов Японии Таро Асо объявил о подготовке пакета мер поддержки экономики в условиях коронавирусного кризиса. Инфляция в Китае замедлилась в феврале до 5,2% с 5,4% в январе, а вот цены производителей упали в годовом выражении на 0,4% по сравнению с ростом на 0,1% в январе. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19934,89 п. (+1,20%), Hang Seng — 25509,77 п. (+1,87%), Shanghai Composite — 2990,47 п. (+1,60%).

После обвала на 24% в понедельник, котировки Brent и WTI демонстрировали рост более чем на 7%, реагируя на заявления о стимулах. Меж тем, Reuters сообщает, ссылаясь на свои источники, что Саудовская Аравия планирует повысить добычу свыше 10,0 млн бар. в апреле по сравнению с 9,7 млн бар. в сутки в марте. В Международном Энергетическом Агентстве теперь ожидают, что спрос на нефть в текущем году упадёт на 90 тыс. бар. дневного потребления по сравнению с потреблением в 2019 году. К 9:00 мск Brent — $37,28 (+8,50%), WTI — $33,66 (+8,13%), Золото — $1649,9 (-1,54%), Медь — $5629,52 (+1,71%), Никель — $12915 (+2,09%).

Индекс доллара повышался на 1,02% до 95,86 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,68% по сравнению с минимальными значениями понедельника около 0,50%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,133 (-0,99%), GBP-USD — $1,302 (-0,55%), USD-JPY – 104,69 (+2,36%).

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный, но отечественный рынок будет отыгрывать провальный понедельник на старте торгов. Вероятно, что индекс МосБиржи обвалится ниже 2600 пунктов, зайдя в «медвежий» рынок, но пока лишь на внутридневном графике. Рубль также может потерять до 8% в начале дня. Минфин и ЦБ не будут проводить покупку валюты, хотя по условиям бюджетного правила они должны уже продавать её.