Рынок акций РФ и курс рубля ощутимо упадут в начале торговой сессии вслед за мировыми фондовыми и товарными рынками.

Впрочем, попытки коррекционного отскока уже отмечаются, и это поможет стабилизировать и российский рынок.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается падение индекса Мосбиржи в начале торгов — на 4-10% в район широкого диапазона 2450-2600 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2430 и 2400 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2550, 2600 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Ожидается падение с открытием по российским фондовым индексам, также говорит Антон Старцев из компании "Олма". Трейдерам на российском рынке акций в начале торгов придется учесть вчерашнее ухудшение внешнего фона и обвал депозитарных расписок на акции РФ, но в дальнейшем не исключена стабилизация котировок в соответствие с текущей обстановкой на внешних рынках, рассуждает он.

"На мировом валютном рынке рубль понес заметные потери в понедельник, и сегодняшнее открытие по доллару будет заметно выше уровня закрытия, зафиксированного на Мосбирже в прошедшую пятницу, но в течение дня возможна коррекция доллара вниз", — добавил Старцев.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах обвалились на 6,3-6,9% на фоне общемирового обрушения фондовых бирж после провала рынка нефти более чем на 30% на фоне рисков распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра корректируются вверх на 3,5-3,8%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,2-3, японский Nikkei 225 — на 0,8%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 1,6%.

Стоимость нефти отскакивает вверх на 7,4% до 36,90 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1355 доллара против 1,1442 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу упал по основным индексам, потеряв до 5% на фоне усилившегося негативна на зарубежных площадках и обрушения нефтяных котировок вечером более чем на 7% из-за разногласий членов ОПЕК+ на заседании альянса. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 3,45%, до 2719,51 пункта, индекс РТС — на 4,97%, до 1257,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 95 копеек, до 68,57 рубля, евро — на 1,61 рубля, до 77,51 рубля, следует из данных Московской биржи.