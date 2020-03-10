В феврале заметный вклад в динамику инфляции внесло продолжающееся сезонное удорожание плодоовощной продукции, а также ощутимый рост цен на отдельные виды продовольственных товаров и услуг.

Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе сезонный рост цен на овощи и фрукты продолжится, хотя и более низкими темпами, чем в первые два месяца текущего года. Мы продолжаем считать, что в среднесрочной перспективе ощутимое влияние на динамику инфляции окажут дополнительные расходы бюджета, связанные с реализацией положений послания президента РФ в части увеличения социальной поддержки населения.

Существенным фактором, способствующим усилению инфляционного давления в экономике, станет резкое ослабление курса рубля, вызванное оттоком средств нерезидентов в результате распространения эпидемии коронавируса, а также падением цен на нефть в результате отказа от продления сделки ОПЕК+.

Тем не менее мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе годовая инфляция продолжит умеренно снижаться. В настоящее время мы подтверждаем текущий прогноз по инфляции на уровне 3,3% по итогам 2020 г., однако видим ощутимые риски того, что в конце этого года темпы роста цен могут оказаться заметно выше нашего прогноза.