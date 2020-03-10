Основной угрозой для рынка ОФЗ является реакция нерезидентов
В понедельник глобальные рынки усилили падение – главным фактором помимо распространения коронавируса стал развал сделки ОПЕК+, в результате чего цены на нефть падали до 35 долл. за барр. при ослаблении рубля до 75 руб./долл. Сегодня с открытием рынков отыгрывать данный негатив будут рублевые активы, включая госбумаги. В пятницу доходности 10-летних ОФЗ достигли 6,44% годовых, сегодня возможен уход доходности к 7,0% годовых.
Основной угрозой для рынка ОФЗ является реакция нерезидентов, доля которых по итогам января достигла 34,1% — максимума с начала 2018 года (3,0 трлн. руб.). ЦБ РФ объявил меры для стабилизации рубля, однако котировки госбумаг остаются под угрозой за счет действий нерезидетов. Относительно повышения ключевой ставки ЦБ, вероятно, будет принимать данное решение в зависимости от силы снижения рубля.
Рынок евробондов вчера отыграл большую часть негатива – доходность российской 10-летки выросла на 57 б.п. – до 3,18% годовых; доходность UST’10 – снизилась на 22 б.п. – до 0,54% годовых. Кредитный спрэд по российскому бенчмарку достиг 264 б.п., что уже выглядит справедливо; однако, не исключаем и дальнейшего роста доходности российских бумаг на фоне рекордного снижения цен на нефть.
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