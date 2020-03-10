Индекс волатильности VIX вырос до максимальных отметок с 2008 года
Неделя на глобальных площадках стартовала с резкого падения основных финансовых активов в условиях распространения коронавиурса за пределами Китая и обвала нефтяных котировок. Вчера индекс S&P500 снизился почти на 8%, полностью отыграв назад весь тот рост с октября прошлого года, который был вызван вливанием долларовой ликвидности в систему со стороны ФРС, а индекс волатильности VIX достиг максимальных отметок с 2008 года. И хотя в утренние часы на рынках наблюдается стабилизация настроений инвесторов (фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе на 3%, азиатские площадки прибавляют от 0.4% до 2%), высокие темпы распространения коронавируса за пределами КНР сохраняют риски дальнейших распродаж на финансовых рынках.
Так, сегодня ночью стало известно, что экстренные меры по предотвращению распространения коронавируса в Италии теперь действуют на всей территории страны, а глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения отметил, что вспышка вируса очень близка к превращению в пандемию. На этом фоне доходности по 10-летним казначейским бумагам США продолжают обновлять исторические минимумы, а рынок уже закладывает снижение ставки ФРС сразу на 70 бп. по итогам заседания американского регулятора 18 марта.
Пара EURUSD в моменте торгуется вблизи отметки 1.135. Поддержку европейской валюте оказывает резкое изменение дифференциала ставок в США и ЕС. Группа Нордеа пересмотрела прогноз по паре EURUSD и теперь ожидает сохранения тренда на укрепление европейской валюты в паре с долларом до отметок 1.17 к концу 2020 года.
Индекс волатильности VIX вырос до максимальных отметок с 2008 года
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