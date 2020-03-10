Падение доходности отражает очередную волну бегства в качество. При этом многими участниками рынка оно воспринимается как индикатор, что ФРС вновь снизит ставку на заседании 18 марта. Мы видим шансы на то, что ставка будет снижена, но сомневаемся в необходимости и действенности этой меры. Нынешнее резкое снижение доходностей на долговом рынке США в значительной степени связано с созданным самой ФРС огромным навесом ликвидности. Более того, в последние месяцы ФРС активно выкупала короткие долговые бумаги Казначейства, тем самым сокращая их доступный рыночный объем. Хотелось бы отметить, что в кризис 2008 г., когда ставка ФРС опускалась до 0,25%, доходность UST10 оставалась вблизи 2,0%. Снижение ставки и продолжение выкупа коротких бумаг ФРС будет и дальше приводить к падению доходностей на рынке госдолга США, при этом поддержка банков и увеличение ликвидности путем наращивания объема предоставляемых средств в рамках операций репо кажется вполне приемлемой мерой поддержки.

Z-спред RUSSIA’47 на исторических максимумах. В отличие от локального рынка, торги российскими евробондами вчера были полноценными. Распродажи российских активов шли наравне с активами остальных стран ЕМ. В результате доходности выросли на 40–55 б.п. на среднем участке российской суверенной кривой и на 27–35 б.п. на длинном участке кривой. Доходность RUSSIA’47 (YTM 3,63%) вернулась на уровень конца января, тем не менее ее z-спред достиг исторического максимума – 297 б.п. Близких к этому значений он в последний раз достигал в начале января 2019 г. Сегодня утром доходности UST корректируются немного вверх, так что можно ожидать умеренного подъема котировок российских активов.

Евробонды нефтегазовых компаний и суборды банков ожидаемо стали лидерами падения. Негативное для сырьевых компаний развитие событий уронило котировки длинных евробондов Газпрома сразу на 9,5 п.п., на среднем участке кривой их снижение составило 4,25–5,0 п.п., в результате доходности выросли на 60–75 б.п. Близкий к этому рост показали и бумаги ЛУКОЙЛа и Газпром нефти. Хуже остальных выглядел евробонд Роснефти ROSNRM’22 (YTM 3,86%), который взлетел в доходности сразу на 1,2 п.п. В горно-металлургическом секторе рост доходностей составил 45–70 б.п. для эмитентов с рейтингами категории «ВВВ» и 65–80 б.п. для эмитентов с рейтингами категории «ВВ». Кривые доходности телекомов сдвинулись вверх на 50–90 б.п. Ожидаемо хуже остальных секторов выглядели банковские бумаги, особенно субординированные выпуски. В частности, «вечные» бонды Альфа-Банка прибавили в доходности сразу 3 п.п.