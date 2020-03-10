Вчера, когда в России был выходной, на глобальных площадках произошла одна из самых сильных коррекций за последние несколько лет, основной причиной которой стал развал сделки ОПЕК+ и последовавшие за этим заявления ряда стран о готовности нарастить добычу. Цены на нефть за день рухнули более чем на 20% до минимумов с февраля 2016 г., рынки акций развитых стран потеряли в среднем 7–9%, десятилетние казначейские облигации США в какой-то момент торговались с доходностью вблизи 0,35% годовых.

Рубль вчера потерял более 9%, обрушившись до тех же минимальных уровней зимы 2016 г. Так что сегодня сегменту ОФЗ предстоит тяжелый день, просадка может быть довольно существенной из-за выхода локальных и иностранных инвесторов. Согласно последним данным ЦБ, по итогам января доля нерезидентов выросла до 34,1%, что близко к историческому максимуму, зафиксированному по итогам марта 2018 г. (34,5%). В номинальном выражении объем вложений зарубежных игроков в ОФЗ превысил 3 трлн руб. – абсолютный рекорд. Столь резкое ослабление рубля заметно увеличивает инфляционное давление на экономику, а это может подтолкнуть Центробанк к повышению ставки, что является еще одним риском для сегмента рублевого госдолга. В прошлую пятницу доходности ОФЗ продемонстрировали рост на 25–40 б.п., сегодня продажи ОФЗ значительно усилятся и вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим 8% годовых на дальнем конце кривой. Выход иностранных инвесторов из ОФЗ окажет дополнительное давление на рубль.

Вчера ЦБ объявил, что останавливает покупку валюты в рамках бюджетного правила, а сегодня принял решение о начале упреждающих продаж, однако этого может быть недостаточно для стабилизации валютного рынка при сильных продажах ОФЗ иностранными держателями. Очевидно, что в текущей ситуации Минфин откажется от проведения аукционов по доразмещению ОФЗ. Также Минфин объявил, что может сократить программу заимствований (в чистом выражении составляет рекордные 1,7 трлн руб., в валовом – 2,3 трлн руб,) и использовать другие источники финансирования дефицита бюджета, накопленный объем средств федерального казначейства составил 4,2 трлн руб. на 1 марта 2020 года.