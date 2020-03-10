Теханализ ВТБ: обвал на рынке потянул вниз голубые фишки
В понедельник, когда российский рынок был закрыт, цена нефти и мировые индексы значительно упали. Просадка нефтяных котировок на 25% обусловлена тем, что страны ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по поводу сокращения добычи нефти.
В начале текущих торгов акции ВТБ нырнули глубоко к 0,03475 руб. (-15,7% к закрытию пятницы), но затем сразу перешли к восстановлению. Сейчас падение составляет 8,0% — несколько хуже рынка в целом.
Котировки вышли из краткосрочного медвежьего тренда (серые границы) вниз, ускорив его. Трендовые индикаторы отражают преобладание продавцов, но осцилляторы демонстрируют перегрев волны распродаж. RSI находится на минимумах с 2014 г. — тогда бумаги вскоре перешли к росту. Stochastic уже подал сигнал на покупку. Тем не менее о глобальном восстановлении бумаг речи не идет.
Ключевой поддержкой на данный момент выступает район 0,034–0,035 руб. В случае пробоя данной зоны перспективы на ближайшие недели сильно испортятся, но больше шансов продолжить отскок в сторону 0,040–0,041 руб. Среднесрочные перспективы с технической точки зрения пока нейтральные.
Долгосрочные ожидания нейтральные. Растущий тренд с начала 2019 г. развернулся на фоне обвала на российском рынке акций в целом. Но о начале долгосрочной фазы падения говорить все-таки рано.
Негативный исход предполагает возобновление глобальной медвежьей фазы (в прошлом с фиолетовыми границами) после пробоя вниз годового минимума в районе 0,034–0,035 руб. Позитивный сценарий предусматривает восстановление к 0,0425 руб., что вероятно произойдет в случае стабилизации сентимента на мировых рынках. Оба сценария технически равновероятны.
Уровни поддержки: 0,035 / 0,03375 / 0,033
Уровни сопротивления: 0,0389 / 0,04065 / 0,0424
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