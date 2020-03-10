Развал сделки ОПЕК+ и риски дальнейшего распространения коронавируса вызвали распродажи на рынке и рекордное падение цены на нефть.

Начало второй недели марта было ознаменовано резким падением котировок большинства финансовых инструментов. Индекс Токийской биржи в понедельник закрылся на 8.5% ниже, Гонконгской – на 6.5%, а индекс Лондонской биржи рухнул более чем на 7.5%. Хотя российский рынок оставался закрытым в понедельник, депозитарные расписки российских эмитентов были под сильным давлением, падая в моменте на 15-20%, отыгрывая падение рубля (более 8% к доллару США), падение котировок нефти и распродажи на международных рынках. Причин для формирования панических настроений было две: дальнейшее распространение коронавируса и развал альянса ОПЕК+, вслед за которым последовали заявления со стороны Саудовской Аравии о намерении увеличить производство и предоставить потребителям скидки. Оба обстоятельства оказывают как прямое, так и косвенное воздействие на российскую экономику. Именно поэтому реакция отечественного рынка на эти события оказалась столь значительной. Если рассматривать сложившуюся ситуацию с точки зрения фундаментальных показателей, то она не выглядит критичной по сравнению с ситуацией, сложившейся в кризис 2008 и 2014 годов. Падение цен на нефть до уровня $36 за баррель неизбежно приведет к сокращению доходов бюджета. Но даже если предположить, что среднегодовой уровень стоимости барреля Urals составит $30, то дефицит бюджета можно будет оценить примерно в 2.0% ВВП. Если предположить, что нефть в оставшиеся месяцы 2020 будет торговаться в диапазоне $30-40 за барр., то, вероятно, обменный курс будет находиться в промежутке 70-75 руб./$.

Низкие цены на нефть становятся базовым сценарием на 2020 год в отсутствие сделки ОПЕК+. И хотя оценить чувствительность нефтяных компаний к новым ценам на нефть и падению рубля достаточно легко, оценить влияние мер борьбы с коронавирусом на глобальную экономику (включая цены и спрос на нефть), а также вероятность достижения нового соглашения по ОПЕК+, очень сложно. Таким образом, мы берем текущие спотовые цены за ориентир для цен на остаток 2020. При сохранении текущих макропараметров (USD- RUB75, Brent- $35) анализ чувствительности указывает на возможное снижение EPS российских нефтегазовых компаний на 40-55% г/г и среднюю дивидендную доходность в секторе в районе 6%. При этом российские нефтяные компании неплохо выглядят на фоне глобального нефтяного сектора, учитывая низкие общие затраты на баррель добычи ($9.2-11.1 за баррель нефтяного эквивалента) и умение «затягивать пояса» в непростые времена (снижая капитальные расходы, в особенности, на геологоразведку, как это было после 2014).

Хорошее ли сейчас время для покупок на российском фондовом рынке? В целом, на наш взгляд, такое время еще не пришло, так как риски и неопределенность перевешивают потенциальную доходность. Высокая волатильность и неопределенность с основными экономическими параметрами (в первую очередь, глобальными) будут основным сдерживающим фактором для инвесторов в акции. Дальнейшее ухудшение «картинки» в медиа, связанное с распространением коронавируса, окажет негативное влияние на настроения инвесторов. При этом отдельные сектора сохранят свою привлекательность, несмотря на слабый рынок. Хотя золото уже превысило нашу прогнозную цену на этот год в $1 650 за унцию, мы сохраняем оптимистичный взгляд на этот металл. Центральные банки готовят новые стимулирующие меры, риски, связанные с распространением вируса, продолжают увеличиваться – в такой ситуации золото, как защитный инструмент, продолжит пользоваться спросом.

Какие акции более привлекательны в условиях неопределенности? Акции с более низкой чувствительностью к внешним шокам (включая курс рубля и цены на нефть), стабильным денежным потоком, не зависящим от экономического цикла, и щедрой дивидендной политикой, скорее всего, будут пользоваться хорошим спросом у инвесторов в тот момент, когда волатильность спадет. Слабый рубль должен помочь экспортерам, хотя мы отмечаем риски, связанные с ухудшением конъюнктуры на основные экспортные товары (нефть и металлы). При этом мы выделяем привилегированные акции Сургутнефтегаза, так как девальвация рубля приводит к переоценке «денежной подушки» компании (порядка $50 млрд) и росту дивидендной доходности (при сохранении курса на уровне минимум 75 руб. до конца года, див. доходность за 2020П может превысить 25%). Такие бумаги как РУСАЛ и Фосагро имеют высокую положительную чувствительность к ослаблению рубля рубля (+52% и +23% на уровне EBITDA соответственно). Мы хотим также выделить акции компаний интернет-сектора (Яндекс, Mail.ru), телекомов (МТС, VEON) и некоторых финансовых институтов (Сбербанк,TCS Group и Московская биржа) как привлекательные активы, которые можно подбирать после стабилизации рынков.