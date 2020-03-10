В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (+8,11%) и акции Polymetal (+3,82%). Бумаги ГМК "Норильский никель" подскочили на 5,69%. В лидерах снижения были котировки "Роснефти" (-12,51%) и бумаги "ЛУКОЙЛа" (-12,38%).

Акции золотодобывающих компаний во вторник шли наверх, отыгрывая достижение золотом накануне пика с декабря 2012 года (1704 долл./унц). После этого котировки драгоценного металла, однако, скорректировались в район 1660 долл./унц.

Бумаги "Норникеля" получали поддержку от повышения цен на никель, платину и палладий и, наряду с бумагами "Полюса" и "Полиметалла", обновили исторический максимум.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза резко выросли, так как для компании и, следовательно, для ее акционеров традиционно благоприятно ослабление рубля против доллара. С технической точки зрения бумаги расположены у важного среднесрочного сопротивления 36,75 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Способность удержать указанную отметку будет говорить о неплохих шансах роста в район 38,56 руб. и далее к 39,50 руб.